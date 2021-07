Carrefour stapt in flitskoerier Cajoo

De Franse supermarktgroep Carrefour koopt zich in bij het Franse Cajoo. Dat bedrijf, dat nog maar sinds februari bestaat, levert binnen 15 minuten online bestelde boodschappen. Dankzij het geld van Carrefour kan Cajoo in de rest van Europa uitbreiden.

Grote supermarkten beginnen te reageren op de opkomst van de zogenaamde flitskoerierdiensten, die sinds een jaar in Europa en erbuiten opgang maken. Ze leveren online bestelde boodschappen binnen een kwartier aan huis. De snelle leveringen zijn een uitdaging voor klassieke supermarkten, want zij dreigen klanten te verliezen.

Het Franse Carrefour blijft niet bij de pakken zitten en neemt een minderheidsbelang in Cajoo. Die Franse flitsleverancier heeft 100.000 klanten in tien Franse steden. Cajoo kan ook in de rest van Europa actief worden, schrijft het bedrijf in een persbericht. Of Cajoo naar België komt, is niet bekend.

Het is niet bekend hoeveel Carrefour betaalt of hoeveel procent van de aandelen van Carrefour koopt. De voorbije jaren investeerden fondsen honderden miljoenen en zelfs miljarden in gelijkaardige bedrijven.

'De investering in Cajoo is een nieuwe stap in de digitale route van Carrefour. Flitsleveringen zijn een fundamentele trend, die tijdens de lockdowns ontstaan is en zich meer en meer inbedt in de gewoontes van de consument, in alle regio's waarin we actief zijn', zegt Elodie Perthuisot, de directeur e-commerce van Carrefour.

Carrefour is bij de eerste supermarkten die actief worden met flitsleveringen. Vorige week kondigde het Nederlandse Jumbo aan dat het bekijkt of het kan beginnen met flitsleveringen van groenten en fruit.