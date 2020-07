Carrefour verkoopt fors meer in België

De supermarktketen Carrefour lokte in het tweede kwartaal aanzienlijk meer klanten. De omzet steeg bijna 16 procent.

Carrefour België heeft er een erg sterk tweede kwartaal op zitten. Van april tot juni gaven de Belgen 1,2 miljard euro uit in de Belgische winkels van de Franse supermarkgroep. Dat is liefst 15,9 procent meer dan een jaar eerder.

Carrefour is een van de winnaars van de coronacrisis. Net als Delhaize won de keten sinds maart marktaandeel.

Beide ketens profiteren van het feit dat mensen dichter bij huis winkelen. Zowel Carrefour als Delhaize heeft veel kleine buurtwinkels, die ook open zijn op zon- en feestdagen en later op de avond. Toch scoren ook de grotere winkels. 'Vooral onze middelgrote hypermarkten in de rand van de stad deden het goed', zegt Carrefour in een mededeling.

Prijzen verlagen

De keten voerde ook enkele opvallende marketingcampagnes. De voorbije maanden kondigde het bedrijf twee keer aan dat het de prijzen van duizend producten zou verlagen.

De verliezers zijn onder andere Colruyt, dat minder sterk staat met buurtwinkels. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde het marktaandeel van Colruyt, na een jarenlange stijging.

Een andere verklaring voor de groei van Carrefour is de vergelijkbare basis. De voorbije jaren daalde de omzet van de supermarktketen. In het tweede kwartaal van 2019 daalde de verkoop met 3,3 procent. In 2018 met 3,2 procent.