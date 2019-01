Carrefour verliest klanten aan Delhaize en co

2018 was een woelig jaar voor de supermarktsector. Terwijl Delhaize de achteruitgang stopte, verloor Carrefour klanten aan zowat al zijn concurrenten. 'De grote hypermarkten blijven een blok aan het been.'

Terwijl Carrefour België een zware herstructurering uitvoert blijft de supermarktgroep bloeden. Vorig jaar verkocht de keten voor 4,3 miljard euro boodschappen, kondigde ze dinsdagavond aan. Dat was 1,7 procent minder dan een jaar eerder.

-1,7% Omzet Carrefour België Vorig jaar daalde de omzet van Carrefour België met 1,7 procent.

Aan het einde van het jaar verergerde de toestand bij de supermarktketen. In oktober, november en december daalde de verkoop met 3,1 procent.

Delhaize groeit

Die van Delhaize steeg met 3 procent in het vierde kwartaal. Op jaarbasis ging de verkoop er 2,2 procent op vooruit, om af te klokken op 5,1 miljard euro omzet. Dat kondigde het moederbedrijf Ahold Delhaize woensdagochtend aan.

+2,2% Omzet Delhaize Vorig jaar steeg de omzet van Delhaize met 2,2 procent.

Heel wat klanten ruilden Carrefour vorig jaar in voor Delhaize. 'De ketens zijn deels communicerende vaten', zegt Gino Van Ossel, supermarktexpert bij de Vlerick Business School. 'Maar Carrefour verliest ook klanten aan Colruyt , Aldi en Lidl.'

De cijfers staven die uitspraak. De omzet van de supermarkten van marktleider Colruyt steeg tussen april en september met 2,7 procent naar 3,9 miljard euro. Het marktaandeel groeide volgens het onderzoeksbureau Nielsen van 31,9 naar 32,4 procent.

Aldi en Lidl

Of Aldi en Lidl groeien, is veel moeilijker te controleren. Zij maken geen cijfers bekend, maar zeggen allebei dat hun omzet steeg.

Markt voor boodschappen krimpt licht De Belgen kochten vorig jaar minder in de supermarkt. Ze gaven in euro's 1,1 procent meer uit dan in 2017, berekende het onderzoeksbureau GfK. Door de inflatie werden producten duurder. De prijzen van voeding en niet-alcoholische dranken stegen vorig jaar met 2,16 procent, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Dat betekent dat alle supermarkten samen minder producten verkochten.

'2018 was voor ons het beste van de afgelopen vijf jaar', zegt Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck. 'We hadden meer klanten en ze kochten meer.'

Zijn evenknie bij Lidl, Isabelle Colbrandt, zegt dat ook daar de omzet steeg. 'Volgens het onderzoeksbureau GfK steeg ons marktaandeel van 8,7 naar 8,8 procent.'

Nieuw elan

Colruyt, Aldi en Lidl winnen al jaren klanten. Dat Delhaize meer omzet boekt, is nieuw. In 2017 daalde de omzet er met 0,2 procent.

'Aangezien 2017 zo slecht was, was het voor Delhaize relatief makkelijk om weer te groeien in 2018', zegt Van Ossel. 'Maar toch, de keten heeft een nieuw elan gevonden. Het succes is te verklaren doordat de organisatie achter Delhaize beter werkt en doordat de keten slimmer omgaat met marketing.'

2018 was voor ons het beste van de afgelopen vijf jaar. Dieter Snoeck Woordvoerder Aldi

Delhaize kampte in 2017 met lege rekken door logistieke problemen die intussen zijn opgelost. 'Delhaize zet zich met kortingsacties veel beter in de markt en heeft zo iets gedaan aan zijn dure imago', zegt Van Ossel. 'De keten geeft meer kortingen van het principe 1+1 gratis en het geeft veel kortingen op producten die niet te koop zijn bij concurrenten.'

Meer bio

Carrefour pakte ook uit met een nieuwe strategie. De keten vernieuwt en zet zijn huismerken en bioproducten meer in de kijker.

Delhaize loste het probleem van zijn lege rekken op en zet zijn kortingen beter in de kijker. Gino Van Ossel Supermarktexpert

De grote hypermarkten blijven echter een probleem en zorgen ervoor dat Carrefour blijft krimpen. Een jaar geleden maakte de helft van de hypermarkten verlies.

'Iedereen lokt er klanten weg', zegt Van Ossel. 'Mensen winkelen vaker in buurtwinkels of bij goedkope ketens.' De kleding en de elektronica die er te koop zijn ondervinden concurrentie van webwinkels.

Carrefour verkleinde vorig jaar vijf hypermarkten, maar er zijn er nog steeds 40 en die wegen zwaar door in de cijfers. Daarom opent Carrefour meer buurtwinkels. Vorig jaar gingen er twintig nieuwe open.

Winkels openen

Ook de concurrentie blijft winkels openen. Lidl opent dit jaar zes nieuwe winkels en vergroot er 21. De Colruyt-keten OKay opent nieuwe winkels en gaat in de steden de concurrentie aan met Carrefour Express.

De hypermarkten zijn de zwakke plek van Carrefour. Iedereen lokt er klanten weg. Gino Van Ossel Supermarktexpert

De Franse keten Franprix opende afgelopen vrijdag in Brussel zijn tweede Belgische winkel. 'We blijven winkels openen in België, maar doelstellingen geven we niet', zegt een woordvoerder.

In diezelfde periode wil Delhaize maar liefst 300 nieuwe winkels, vooral buurtwinkels, openen.

More is less

Al rijst de vraag of Delhaize die belofte inderdaad nakomt. In juni zei CEO Xavier Piesvaux dat zijn keten in 2018 veertig nieuwe winkels zou openen. In werkelijkheid opende Delhaize 28 nieuwe winkels en sloot het er 15, blijkt uit het rapport dat Ahold Delhaize woensdag verspreidde. Netto kwamen er dus maar 13 winkels bij in plaats van 40.

Ook Louis Delhaize en Makro staan steeds meer onder druk. Gino Van Ossel Supermarktexpert

In 2017 zou Delhaize 29 nieuwe winkels openen, maar eindigde de keten het jaar met netto één winkel minder.

'In 2018 raakten niet alle vergunningen rond of vonden we geen zelfstandigen om winkels uit te baten', zegt woordvoerder Roel Dekelver. 'En af en toe sluiten we inderdaad een winkel of gaat er een failliet.'