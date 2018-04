Carrefour verliest omzet door stakingen

De omzet van de retailer Carrefour in ons land is in het eerste kwartaal met 1,6 procent gedaald op vergelijkbare basis. De stakingsacties tegen het herstructureringsplan misten hun effect niet.

Carrefour noemt in een persbericht ‘operationele verstoringen’ als verklaring voor de zwakkere omzet in België. Dat is een eufemisme voor de stakingsacties die in diverse hyper- en supermarkten uitbraken na de aankondiging van een herstructureringsplan in januari. In ons land wil de Franse groep 1.200 banen schrappen en worden de hypermarkten van Genk en Belle-Île (Luik) met sluiting bedreigd.

De effectieve omzet in ons land, inclusief nieuwe winkels en tijdelijke sluitingen, daalde in het afgelopen kwartaal met 0,4 procent tot 1,022 miljard euro. België was daarmee één van de zwakste schakels in de Carrefour-groep, die wereldwijd met 2,6 procent en in Europa met 2,9 procent groeide.

De groepsomzet kwam uit op 20,776 miljard euro. Dat is iets lager dan de verwachtingen van analisten, die op ruim 20,8 miljard hadden gerekend.

De Franse groep blijft het moeilijk hebben met concurrentiële druk in al zijn markten. In Brazilië, goed voor 15 procent van de groepsomzet, werd het bedrijf geconfronteerd met een zware daling van de real tegenover de euro, wat een wisselkoersverlies van 21 procent opleverde. De Latijns-Amerikaanse omzet daalde daardoor met 11,9 procent, uitgedrukt in euro.

De sterkste groei haalt Carrefour in Spanje (+4,4%), Polen (+9,2%) en Roemenië (+7,4%), maar die landen wegen niet zwaar genoeg om de stagnatie in de Franse thuismarkt en in landen als België en Italië te counteren.