Cartier-moeder Richemont lijdt onder gele hesjes

De eigenaar van luxemerken als Piaget, Jaeger-LeCoultre, Cartier en Yoox meldt dat de verkopen in Europa in het vierde kwartaal tegenvielen.

Dat blijkt uit de omzetcijfers over het laatste kwartaal van 2018, die het bedrijf vrijdag bekendmaakte. Het Zwitserse concern meldt geen omvang van de tegenvaller, maar wijt die wel aan het protest van de gele hesjes in Frankrijk, waardoor winkels zes zondagen op rij gesloten waren in het voor Richemont cruciale feestdagen-seizoen.

Wereldwijd steeg de omzet met 5 procent in het vierde kwartaal tot 3,92 miljard euro, maar vlakte die groei in december snel af. De invloed van het protest van de Gele Hesjes in Frankrijk werd uiteindelijk vooral gecompenseerd door een groei van 10 procent in Oost-Azië in het algemeen en China in het bijzonder.