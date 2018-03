Casa neemt Nederlandse Xenos-winkels over

De Nederlandse retailfamilie Blokker schuift 110 van zijn Xenos-winkels door naar het Belgische Casa. Dat betekent een versterking van het distributiencentrum in Olen.

De familie Blokker, bekend van de gelijknamige winkelketen, gaat verder met de herstructurering van zijn kwakkelende retailportefeuille. Blokker Holding verkoopt 110 Nederlandse winkels met het Xenos-uithangbord aan interieurwinkelgroep Casa. Daarmee krijgt Casa, dat al 500 winkels heeft in acht Europese landen, ook voet aan wal in Nederland.

Zo'n 1.900 werknemers van Xenos zullen mee overgaan naar Casa. 180 anderen verliezen hun baan omdat het hoofdkantoor en distributiecentrum in Waalwijk zullen worden gesloten. Xenos heeft het al een tijd moeilijk en door deze operatie wordt erger voorkomen. 'Als er niets was gedaan, dan was de kans groot dat alle Xenos-medewerkers zonder werk zouden komen zitten', zegt Martijn den Heijer van de vakbond CNV.

De familie Blokker neemt overigens nog zelf 60 Xenoswinkels over van Blokker Holding. Mogelijk krijgen die later nog een andere toekomst.

Olen

Casa werd in 1975 opgericht door de familie Govaerts, maar kwam in 1988 in handen van de Blokker Holding. Sindsdien werd de formule internationaal uitgebreid met vestigingen in Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk. Buiten Europa zijn er ook vestigingen in Aruba en Marokko.

Twee jaar geleden werd, bij de herstructurering van Blokker Holding, Casa verzelfstandigd. De winkelketen is nu in handen van een stichting van de familie Blokker. De uitbreiding naar Nederland zorgt voor een versterking van de thuisbasis van Casa International in Olen, waar de groep ook haar logistieke activiteiten coördineert. Daar werd vorig jaar een nieuw hoogtechnologisch distributiecentrum in gebruik genomen.