Casa vraagt bescherming tegen schuldeisers

'Casa heeft problemen om zijn leveranciers te betalen en vraagt daarom bescherming aan de rechter', zegt Marc Jacobs van vakbond ACV Puls. 'De directie zei ons dat het niet de bedoeling is om winkels te sluiten of personeel te ontslaan.' De winkels zouden voorlopig ook open blijven. Hoe de directie het tij wil keren blijft onduidelijk.

Voor de vakbonden komt het nieuws niet helemaal onverwacht. 'Het was bekend dat het bedrijf cashproblemen had door de coronacrisis.'

Casa telt 3.100 werknemers en heeft 500 winkels in acht landen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Olen en is in handen van de Nederlandse ondernemersfamilie Blokker.