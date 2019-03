Chinese online reuzen azen op belang in Kruidvat-moeder

De Chinese internetgigant Tencent overweegt een belang te nemen in A.S. Watson, het moederbedrijf van onder meer drogisterijketen Kruidvat en de parfumketen Ici Paris XL. Ook de Chinese webwinkelreus Alibaba zou interesse hebben.

Tencent zou ongeveer 3 miljard dollar, omgerekend zowat 2,6 miljard euro, over hebben voor een belang van 10 procent dat in handen is van het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek Holdings. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Temasek is nu nog voor ongeveer een kwart eigenaar van A.S. Watson. Hoofdaandeelhouder is CK Hutchison Holdings, de groep van de Hongkongse tycoon Victor Li.

Potentiële kopers worden deze maand uitgenodigd bij Temasek. Het Singaporese fonds betaalde in 2014 nog 5,6 miljard dollar voor zijn belang in A.S. Watson.

Tencent zal mogelijk samen met investeringsfondsen een bod uitbrengen. Maar de groep zou wel eens een belangrijke rivaal kunnen tegenkomen: ook Alibaba, de Chinese e-commercereus van Jack Ma, zou zijn oog hebben laten vallen op het belang.

Sunkist

Kruidvat en Ici Paris XL zijn in onze contreien de bekendste winkelketens in de portefeuille van A.S. Watson, maar de groep heeft ook nog heel wat andere winkelformules onder dak, zoals de drogisterijketen Superdrug en het Duitse Rossmann. De groep bezit ook enkele drankmerken, onder meer de limonades van Sunkist.