Collectie ontslag bij C&A België

Een Europese herstructurering bij kledingketen C&A treft ook de Belgische afdeling. Volgens de vakbonden is er een collectief ontslag aangekondigd op het hoofdkantoor in Vilvoorde.

De lockdowns en andere pandemiemaatregelen hebben de kledinggroep C&A van de Nederlandse familie Brenninkmeijer hard getroffen. Het bedrijf gaat daarom de Europese activiteiten 'moderniseren om ze beter voor te bereiden op toekomstig succes'.

In een persbericht zonder concrete details geeft het management aan dat verschillende bedrijfsfuncties geconsolideerd en gecentraliseerd zullen worden. Dat moet het bedrijf wendbaarder en vlotter functionerend maken. Er komt meer samenwerking tussen de Europese hoofdkantoren en de kantoren in de 4 markten Duitsland, Benelux, Centraal Oost-Europa en Zuid-Europa.

Een van de doelstellingen is om de klanten online evengoed te kunnen bedienen als in de 1.400 fysieke winkels in Europa. De groep met een grote aanwezigheid op toplocaties in winkelstraten staat niet bekend als grote online-speler. Pas de jongste jaren werden de digitale activiteiten fors uitgebouwd met eigen webwinkels in vele Europese landen en partnerschappen met verkopers als Zalando en Bol.com.

Collectief ontslag

'Er is een collectief ontslag en een mogelijke impact aangekondigd.' Kirsten Rosiers ACV Puls

'De voorgestelde veranderingen zouden gevolgen kunnen hebben voor een aantal functies', klinkt het in de mededeling. Maar het bedrijf wil geen verdere commentaar geven. Kirsten Rosiers van de christelijke vakbond ACV Puls bevestigt aan Belga wel dat er een ingreep in ons land gepland is. 'Er is een collectief ontslag en een mogelijke impact aangekondigd'.

Hoeveel banen er op het spel staan in België is niet duidelijk. Volgens Rosiers is er vooral een reorganisatie op til op het hoofdkantoor in Vilvoorde waar ongeveer 400 mensen werken. De winkels en het distributiecentrum in Boom zouden buiten de herstructurering vallen.

In het persbericht benadrukt C&A dat het met de sociale partners wil samenwerken. 'We willen deelnemen aan een open dialoog en dit proces samen doorlopen met het grootste respect voor onze mogelijk betrokken teamleden', zegt CEO Giny Boer van C&A. Rosiers is hoopvol: 'In 2017 hebben we ook een grote herstructurering gehad op het hoofdkantoor en toen hebben we heel wat banen kunnen redden. Ik hoop dat we dat opnieuw kunnen doen.'

Verlies