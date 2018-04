Colruyt Group lanceert tweedehandsformule NewStory

De groep rond de supermarktketen Colruyt speelt met Newstory in op de bloeiende handel in tweedehandsspullen voor kinderen.

Het tweedehandsplatform NewStory is een verruiming van een bestaande site voor gebruikte babyspullen. Colruyt Group zette midden 2016 zijn eerste stappen op de tweedehandsmarkt met Dreambaby Tweedehands , een webshop voor gebruikte babyspullen. Het initiatief gaf het bedrijf voldoende vertrouwen om nu ook een breder gamma tweedehandsartikelen aan te bieden.

Het tweedehandsplatform bestaat uit een webshop met twee inzamel- en afhaalpunten in Lochristi en Wilrijk , die vernieuwd werden.

Vorig jaar wisselden er via Dreambaby Tweedehands al zowat drieduizend artikelen van eigenaar, of 80 procent van het aanbod in de webshop. Colruyt denkt met NewStory gelijkaardige resultaten te behalen met een uitgebreider assortiment.