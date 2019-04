Colruyt bant wegwerpzakjes voor fruit en groenten

De winkelketen vervangt de wegwerpzakjes door herbruikbare polyester zakken.

In de winkels van de Colruyt Group zullen tegen eind oktober geen plastic wegwerpzakjes voor groenten en fruit meer te vinden zijn. Ze worden vervangen door herbruikbare polyester zakjes, zo kondigt de groep dinsdag aan. Ze verwacht er 150 miljoen plastic zakjes per jaar mee te besparen.

De herbruikbare zakjes doen begin juni hun intrede in de winkels van de Colruyt Group. Vanaf 19 juni zal je in 50 winkels geen wegwerpzakjes meer vinden: de 29 Bio-Planet-winkels en 21 andere winkels van de groep (Colruyt Laagste Prijzen, OKay, OKay Compact en Spar Colruyt Group) rond Lier, Kortrijk, Bergen en Dinant. Tegen eind oktober zullen alle winkels overgestapt zijn op de herbruikbare zakjes voor groenten en fruit.

Wasmachine

De nieuw ontwikkelde, polyester zakjes kunnen volgens de groep meer dan honderd keer hergebruikt worden, en ze mogen in de wasmachine. Ze kunnen tot 4 kilogram dragen. Hun gewicht (37 gram) wordt aan de kassa automatisch in mindering gebracht.

De nieuwigheid komt in de plaats van de composteerbare zakken waarmee de keten korte tijd experimenteerde. 'Met dit engagement wil Colruyt Group proactief deelnemen aan het uitrollen van een globale oplossing in Belgiƫ voor het verminderen van plasticgebruik', zo staat in het persbericht.

Katoen

Colruyt is daar in de sector zeker niet alleen mee. Zo zet Delhaize in op herbruikbare katoenen en papieren zakken. Bij Comeos, de vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten, wijzen ze er dan ook op dat de hele sector maatregelen neemt met betrekking tot plastic zakjes. 'De engagementen maken deel uit van het sectoraal verpakkingsplan dat de Vlaamse regering afgelopen zomer heeft goedgekeurd', aldus woordvoerder Hans Cardyn.