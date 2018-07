Colruyt-belegger kan maar beter opletten voor Jumbo

Jumbo komt onze richting uit , zoveel is zeker. De Nederlandse retailer heeft na Albert Heijn het tweede grootste marktaandeel in eigen land, dankzij een no-nonsense-aanpak: een klant kan er altijd rekenen op de laagste prijs . Een herkenbaar recept voor Belgen, die om dezelfde reden huninkopen het allerliefst bij Colruyt doen.

De intrede van een te duchten concurrent voor Colruyt komt er snel aan: Exane BNP Paribas rekent op de eerste vestigingen van Jumbo in 2019 . 'Veel details zijn er nog niet, maar de Nederlanders kunnen een stevige dreiging vormen voor Colruyt en de rest van de sector,' schreef analiste Carole Madjo donderdagochtend in een nota aan klanten.

' Jumbo zal heel snel een positief imago krijgen ,' gaat ze verder. Volgens Madjo leeft nu al de perceptie dat een winkelkar in Nederland minder kost dan wanneer u dezelfde producten uit de Belgische rekken plukt.

'Vandaag is Colruyt een buitenbeentje in de voedingsretail, met een bedrijfswinstmarge van 5 procent, terwijl het gemiddelde in de rest van de sector 3,5 procent bedraagt.'