Colruyt biedt Albert Heijn-korting aan in heel Vlaanderen

Als Albert Heijn een korting aanbiedt, biedt Colruyt die voortaan in heel Vlaanderen aan. En niet alleen in de Colruyts die vlak bij Albert Heijn liggen. De impact op de winst is waarschijnlijk miniem.

De supermarktketen Colruyt reageert op de expansie van zijn Nederlandse concurrent Albert Heijn. Voortaan verlaagt Colruyt zijn prijs in al zijn Vlaamse winkels wanneer Albert Heijn zijn prijs verlaagt. Colruyt belooft zijn klanten de laagste prijs, maar reageert alleen op kortingen van concurrenten in Colruyt-winkels die in de buurt liggen van de concurrentie.

'Albert Heijn heeft intussen 53 winkels en is daarmee in heel Vlaanderen actief', zegt Colruyt-directeur Chris Van Wettere. 'In de praktijk reageerden de meeste Colruyt-winkels dus al op Albert Heijn. Er zijn nog maar enkele Colruyts over die niet dicht in de buurt van een Albert Heijn liggen. Nu reageren die ook.'

In Walloniƫ en Brussel voert Colruyt de maatregelen niet door. Al daalt de prijs wel in Brusselse en Waalse Colruyts die dicht bij een Vlaamse Albert Heijn-winkel liggen. 'Het is de nabijheid van de concurrentie die telt, niet de taalgrens', zegt Van Wettere. Om een voorbeeld te geven: de Colruyt van Ellezelles volgt de Albert Heijn van Ronse.'

Winst

Over het effect op de winst blijft Colruyt vaag. Het beursgenoteerde bedrijf mag niet zomaar over winstcijfers communiceren. Al lijkt het effect van de maatregel klein. 'We zijn hier goed op voorbereid. Het is eigenlijk business as usual.'