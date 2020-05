Colruyt gaat meer aan huis leveren

Terwijl concurrenten al op grote schaal thuisleveringen doen, schakelt nu ook Colruyt een versnelling hoger.

Colruyt voert het aantal thuisleveringen op drie manieren op. De supermarktgroep start een kleinschalig project in Halle, breidt tegelijk het bereik van de boodschappenapp Collect&Go Connect gevoelig uit en wil in het najaar een groot deel van Brussel bedienen met eigen bestelwagens.

In de thuisbasis Halle gaat Colruyt van start met een thuisleverdienst voor boodschappen op de website van zijn Collect&Go-afhaaldienst. Klanten die een bestelling plaatsen bij Collect&Go zullen er de mogelijkheid krijgen om de boodschappen aan huis te laten leveren.

Particulieren uit de buurt kunnen zich online melden om die klus te klaren. Het gaat om een erkend deelplatform en de bezorgers krijgen een vast bedrag van 7 euro per levering. De test is gelijkaardig aan een ander project van de groep, de boodschappenapp Collect&Go Connect. Dat is de opvolger van het in 2018 opgerichte platform Apporto, dat een stille dood stierf.

Zeker risicopatiënten willen niet meteen naar de winkel komen. Wij gaan daar zeker op inspelen. Leen Dedobbeleer Verantwoordelijke Innovatieprojecten Colruyt

Via de Connect-app kunnen mensen boodschappen voor elkaar doen in de kleinere OKay-winkels van de groep. Colruyt heeft de plaatsen waar de app actief is onlangs fors uitgebreid. Onder meer in Antwerpen en Gent kunnen mensen boodschappen bestellen. De vergoeding voor de levering bepalen kopers en koeriers zelf in de app.

In enkele gemeenten in de Brusselse Rand testte Colruyt de voorbije maanden dan weer thuisleveringen met eigen personeel. Dat proefproject eindigde in april, maar krijgt een vervolg. 'We hebben beslist om dit in het najaar zeker verder uit te rollen', zegt Leen De Dobbeleer, verantwoordelijke innovatieprojecten bij Colruyt. 'De exacte gemeenten moeten we nog bekijken, maar het is de bedoeling om naar een heel groot stuk van Brussel te gaan.'

Corona-impact

Door de coronacrisis is er meer behoefte aan thuisleveringen, stelt De Dobbeleer vast. 'Dat is een van de redenen waarom we in Halle met de buurtbezorgers beginnen en waarom we onze Connect-service hebben uitgebreid naar ander regio's. Onze klanten willen geholpen worden. Zeker risicopatiënten willen niet naar de winkel komen. Wij gaan daar zeker op inspelen.'