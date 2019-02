Colruyt geeft boeren vaste melkprijs

De supermarktketen Colruyt wil melkboeren vijf jaar lang een vaste prijs garanderen.

34,76 eurocent per liter. Die prijs kunnen melkveehouders de komende vijf jaar van Colruyt krijgen voor hun aangeleverde melk.

De vaste melkprijs moet de Belgische melkveehouders, die vaak afhangen van fluctuerende prijzen, een stabieler inkomen garanderen. 'Als Belgische retailer willen we de lokale economie en in het bijzonder de landbouw ondersteunen', zegt Stefan Goethaert, directeur bij Colruyt Group. 'Voor ons moet de stabiele prijs garanderen dat de melkveehouders een vast inkomen hebben en dat ze kunnen investeren.'

De supermarktketen doet haar aanbod aan de 450 melkveeboeren die aangesloten zijn bij het Oost-Vlaamse zuivelbedrijf Inex. Zij krijgen zes weken de tijd om in te tekenen voor maximaal 30 procent van hun volume. Boeren kunnen dus niet volledig in het systeem stappen.

'We willen boeren een goede prijs bieden maar vooral stabiliteit', legt Peter Grugeon van Inex uit. 'Als de marktprijs laag is, kunnen de boeren zich optrekken aan de vaste melkprijs van Colruyt. Als de marktprijs hoog is, valt maar een deel van hun melk onder de vaste prijs.'

30 miljoen liter

Colruyt wil via het nieuwe initiatief 30 miljoen liter melk en room per jaar inzamelen. De producten moeten vanaf april volgend jaar in de winkelrekken liggen onder het label van het huismerk Boni Selection, dat een kwart van Colruyts melkverkoop vertegenwoordigt.

De prijs van 34,76 euro werd vastgelegd na een intensief onderzoek. 'Deze prijs ligt hoger dan het gemiddelde van de laatste tien jaar', klinkt het bij Inex.

Colruyt wijst erop dat de prijs voor de boeren vijf jaar gelijk blijft, maar de prijzen in de winkels de marktprijs zullen volgen. 'De aan- en verkoopprijzen zijn volledig gescheiden. Wat wij betalen aan onze leveranciers is losgekoppeld van wat de klant betaalt in de winkel', zegt Goethaert.

Door de marktprijs op straat te gooien, riskeert Colruyt dat concurrenten, en dan vooral de prijsbreker Albert Heijn, een prijzenoorlog ontketenen door erg lage melkprijzen aan te bieden. 'Dat kan gebeuren', zegt Goethaert. 'Maar we zullen respecteren wat we hebben afgesproken en blijven de laagste prijzen bieden.'

Vast

Vorig jaar lanceerde Inex een actie met Carrefour, waarbij landbouwers uit de regio Chimay een vaste prijs van 0,38 euro per liter kregen voor drie jaar. Maar de actie bleef volgens Inex klein.