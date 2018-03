Colruyt genoemd rond Nederlandse overname

Niet Colruyt of Albert Heijn, maar Jumbo en Coop kopen de supermarkten van Emté.

In Nederland nemen de supermarktketens Jumbo en Coop hun branchegenoot Emté over. Voor 410 miljoen euro verwerven de twee overnemers 130 winkels, twee distributiecentra, een kantoor en een slagerij. Een interessante deal in de supermarktenwereld, waardoor de twee nog groter worden. Jumbo, dat twee derde van de winkels overneemt, heeft in Nederland inmiddels een marktaandeel van 20 procent.

Volgens het Financieele Dagblad had ook Colruyt interesse in de supermarkten, maar viste het achter het net. Andere bronnen dichtbij het dossier ontkennen dan weer dat Colruyt een bod zou hebben uitgebracht. Het zou nochtans geen opmerkelijke zet zijn, want de voorbije jaren probeerde de keten tevergeefs al verschillende keren naar Nederland uit te breiden.