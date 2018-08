Colruyt-groep gaat meer stadswinkels openen

Dit jaar opent de Colruyt-groep drie nieuwe OKay Compact-stadswinkels. Ook in de komende jaren komen er winkels bij.

Mensen winkelen meer dan vroeger in kleine buurtwinkels. Zeker stedelingen passeren meedere keren per week in kleine superettes om hun boodschappen voor de dag te kopen.

Colruyt werkt aan thuislevering Mensen doen vaker boodschappen in stads- en buurtwinkels, maar ook online. Ook op die trend wil de Colruyt-groep inspelen door online bestelde boodschappen thuis te leveren. Nu moeten mensen nog naar de winkel gaan om hun online bestelde boodschappen af te halen. De thuisleverplannen zijn nog vrij vaag. In 2019 wil Colruyt beginnen met een testproject. 'Maar Collect & Go (de onlinesupermarkt van Colruyt, red.) legt de lat hoog qua duurzaamheid', klinkt het in het recentste jaarverslag. 'Thuisleveringen moeten op zijn minst gebeuren door hybridebusjes of met bestelwagens die aangedreven zijn door natuurlijk gas.' Concurrent Delhaize levert sinds 2016 boodschappen aan huis. Carrefour volgde vorig jaar.

Op die trend wil de Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt inspelen door meer winkels te openen van OKay Compact. Die keten van kleine stadswinkels bestaat sinds 2015.

De OKay Compact-winkels zijn stukken kleiner dan de klassieke Colruyt-supermarkten en dan de winkels van OKay, de keten van buurtwinkels in kleinere gemeentes. De OKay Compact-winkels liggen in de centra van drukke steden en zijn qua oppervlakte en aanbod te vergelijken met die van Carrefour Express en Proxy Delhaize.

Tot voor kort was OKay Compact een testproject. In de afgelopen jaren werden vijf winkels geopend in Brussel, Antwerpen en Luik.

De testfase is nu voorbij. 'De winkels voldoen aan onze verwachtingen en daarom gaan we meer OKays Compact openen', zegt Marc Hofman, de financieel directeur van Colruyt Group. 'Nadien zullen we waarschijnlijk in dat tempo winkels blijven openen. Een grote uitrol - met tientallen winkels per jaar - ligt niet in het vooruitzicht.'