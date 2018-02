Colruyt haalt Nestlé-producten uit de rekken

Minstens 18 producten van Nestlé zijn niet meer te koop in de winkels van Colruyt. De reden is een conflict over prijzen.

Wie naar Colruyt gaat om spekblokjes te kopen van Herta, een merk van de Zwitserse voedingsgroep Nestlé , zal een leeg rek aantreffen. De supermarktgroep uit Halle heeft minstens 18 producten van Nestlé uit de rekken gehaald. Niet alleen van Herta, maar ook de Lion-snoeprepen, Nestlé-babyvoeding, yoghurt en Nesquick-cacaopoeder.

Colruyt heeft de producten uit de rekken genomen omdat het lagere prijzen eist en de Zwitsers niet ingaan op die vraag. Colruyt is niet de enige Europese supermarktgroep die in conflict ligt met Nestlé.

Europees dispuut

Ook met onder andere de ketens Edeka (Duitsland), Conad (Italië) en Intermarché (Frankrijk) is er een dispuut. Die maken net als Colruyt deel uit van Agecore. In die vereniging hebben zes Europese supermarktketens de krachten gebundeld om samen meer macht te hebben bij prijsonderhandelingen met leveranciers zoals Nestlé.

We betreuren dat Colruyt enkele Nestlé-producten niet meer verkoopt. Florence Maniquet Woordvoerder Nestlé België

'We betreuren dat Colruyt enkele Nestlé-producten niet meer verkoopt', zegt Florence Maniquet, de woordvoerder van Nestlé België. 'Het is een overdreven reactie, want de onderhandelingen tussen Nestlé en Agecore zijn nog bezig. We hopen de discussie snel in alle vriendschap op te lossen.' Ze stipt aan dat de teruggetrokken producten nog wel te koop zijn in andere supermarkten.

Colruyt reageert afgemeten. 'Momenteel lopen gesprekken tussen Agecore en Nestlé. We zijn ervan overtuigd dat beide partijen net als altijd tot een overeenkomst zullen komen. Verdere details kunnen we daar vandaag niet over geven', zegt Colruyt-woordvoerder Silja Decock.

Pepsi en Lay's

Het is niet de eerste keer dat Colruyt producten uit de rekken haalt omdat producenten geen lagere prijzen willen aanrekenen. In november verdwenen enkele producten van Lay's en Pepsi uit het aanbod door een ruzie met eigenaar PepsiCo . Pas twee maanden later rookten PepsiCo en Colruyt de vredespijp.

We zijn ervan overtuigd dat beide partijen net als altijd tot een overeenkomst zullen komen. Silja Decock Woordvoerder Colruyt

Dat uitgerekend Nestlé het been stijf houdt, is geen verrassing. De levensmiddelenproducent staat onder druk omdat aandeelhouders eisen dat hij zijn winstmarges doet stijgen.

In een reactie beloofde het slabakkende Nestlé meer te focussen op winst en minder op omzet. Lagere prijzen aanrekenen aan Colruyt past niet in dat plaatje.

Delhaize

Colruyt is niet de enige supermarktketen die het spel de jongste maanden hard speelt met zijn leveranciers. Ook Delhaize haalde in het afgelopen jaar producten uit de rekken van onder meer de zuivelproducenten FrieslandCampina en PepsiCo. Albert Heijn deed dat met onder andere de kaasmerken Boursin, La Vache Qui Rit en Leerdammer.

Dat de spanning toeneemt komt doordat de concurrentie tussen supermarkten de jongste jaren verhoogt, zeker in ons land. Door in een fors tempo winkels te openen en lage prijzen aan te bieden zet Lidl druk op Colruyt.

Ook Delhaize wordt agressiever. Nadat de keten in 2016 overgenomen werd door Albert Heijn-moeder Ahold pakt ze uit met grotere kortingen. Er zijn meer promoties van het genre '1+1 gratis'.