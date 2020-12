Colruyt haalt baksteen uit paprikapoeder

De supermarktgroep Colruyt ontwikkelde een toestel dat in een oogopslag ziet of producten de juiste kwaliteit hebben. 'Een teveel aan water in kip of vermalen baksteen in paprikapoeder ontdekken we in een oogopslag.'

Een pan die verandert in een zwembad als je er een kipfilet in bakt. Weinig koks worden er enthousiast van, en ook de supermarkten proberen te vermijden dat opgespoten kip in hun winkelrekken ligt. Dat doen ze klassiek door geregeld willekeurig vlees te onderzoeken in labo's. Maar dat is duur en tijdrovend. De supermarktgroep Colruyt heeft daar via zijn spin-off Xpectrum iets op gevonden.

'We hebben een apparaat ontwikkeld dat lichtstralen afvuurt op vlees en vis', zegt Simon Steverlinck van Xpectrum. 'Het licht weerkaatst en ons apparaat kan zien uit welke stoffen het product is opgebouwd.' Als te veel water in kippenvlees zit, wordt het scherm rood.

Ook kruiden kunnen worden gescand. 'We stellen helaas vast dat in paprikapoeder soms gemalen baksteen zit. Ook in nootmuskaat zitten wel eens stoffen die daar niet in horen. Ons apparaat spoort die snel op.'

Duizenden euro's besparen

Colruyt gebruikte het apparaat het voorbije jaar in zijn vleesateliers en kon naar eigen zeggen honderd keer meer stalen controleren dan normaal. Dat bespaarde de groep duizenden euro's aan labokosten. 'Bij het vlees dat doorgaans naar de labo's gaat, zitten vaak stalen waarmee niets mis is, terwijl weinig kwalitatief vlees misschien de dans ontspringt. Het duurt ook enkele dagen voor er een uitslag is', zegt Steverlinck. 'Met ons apparaat kun je doelgericht zoeken naar vlees waarmee mogelijk iets mis is. Dat kan dan naar het labo.'

De uitslag van het labo-onderzoek wordt verwerkt door de software van het apparaat van Xpectrum. Die info gebruikt het algoritme om nog beter naar slecht vlees te sporen. 'Onze software is zelflerend. Hoe meer stalen hij verwerkt, hoe beter hij wordt. Ons systeem heeft momenteel een accuraatheid van 85 tot 90 procent.'

De mogelijkheden zijn groot, zegt Steverlinck. 'Ons apparaat zou met de hulp van een viskenner vis met een hoge kwaliteit kunnen onderscheiden. De kenner kan tientallen vissen scannen en telkens aangeven of de vis een hoge of lage kwaliteit heeft. Na verloop van tijd leert onze machine wat goede vis is en wat niet.'

Meel

Na een jaar experimenteren bij Colruyt is Xpectrum klaar voor een volgende stap. Er lopen onderhandelingen met supermarkten in Duitsland en Noorwegen. In IJsland bekijkt een onderzoekscentrum of het met het apparaat van Xpectrum de versheid van kabeljauw kan controleren.

De ingenieurs proberen ook Arvesta - het vroegere AVEVE Group - te overtuigen om zijn broodmeelmixen te controleren met hun apparaat. 'Door het meel te scannen wordt snel duidelijk of de verhouding van de ingrediënten goed is.'

Colruyt begon twee jaar geleden aan het project in een vehikel waarin de groep experimenteert met innovatie. Daar kwam enkele jaren geleden de app SmartWithFood uit. Daarmee scannen mensen in de winkel barcodes van producten om te kijken welke stoffen erin zitten. Wie een speciaal dieet volgt, ziet of een product daarvoor geschikt is.

Schermvullende weergave Het apparaat van Xpectrum vuurt licht af op vlees en ziet in de weerkaatsing de samenstelling ervan.