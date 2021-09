Colruyt haalt veteraan van Delhaize en Walmart binnen

Dirk Van den Berghe is woensdag verkozen als bestuurder van de supermarktgroep Colruyt. Hij was jarenlang topmanager bij Delhaize en het Amerikaanse Walmart. Hij was ook bestuurder bij grote e-commercebedrijven als JD.Com en Flipkart.

Van den Berghe beëindigde afgelopen lente een lange internationale carrière als manager in de supermarktwereld. Tussen 1999 en 2014 werkte hij voor de toenmalige Delhaize-groep. Hij was er onder andere topman van de Aziatische en Oost-Europese winkels. Hij was ook jarenlang de CEO van de Belgische Delhaize-winkels.

In 2014 stapte hij over naar het Amerikaanse Walmart, de grootste supermarktketen ter wereld. Hij was twee jaar lang de directeur van de Canadese winkels. Daarna werd hij CEO van de Aziatische winkels, waaronder die in China, Japan en Azië.

JD.com en Flipkart

Hij was ook bestuurder bij bekende e-commercegroepen: Flipkart en JD.com - op Alibaba na de grootste Chinese e-commercegroep.