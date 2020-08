Colruyt investeert in Gentse data-specialist

De supermarktgroep Colruyt stapt in We Connect Data. De Gentse startup moet de retailer helpen om marktonderzoeken te automatiseren.

Vier jaar na de oprichting van haar bedrijf We Connect Data, haalt onderneemster Ingrid Willems met Colruyt Group een belangrijke investeerder aan boord. Hoeveel kapitaal We Connect Data ophaalt, willen de betrokkenen niet vrijgeven, maar de supermarktketen verwerft een minderheidsbelang.

We Connect Data is gespecialiseerd in het automatiseren van marktonderzoek. 'Businessanalisten die een markt willen verkennen hoeven niet meer zelf eindeloos te googelen, maar ons platform verzamelt en groepeert zelf de relevante info en bedrijfsgegevens', zegt Willems. 'Wie bijvoorbeeld een nieuwe markt in het buitenland wil aanboren, kan via ons platform de bestaande spelers in kaart brengen, zien wie de snelle groeiers zijn en waar de grootste concurrentie zit.'