'Colruyt is minst geliefde aandeel van Europa'

Die cijfers vallen ook buiten ons land op. Zelfs in die zin dat het persbureau Bloomberg het woensdag in een beknopte analyse heeft over het 'minst geliefde aandeel' (letterlijk zelfs 'het meest niet geliefde') van Europa, toch althans onder de grote bedrijven.

Lage score

Het aandeel werd in 2018 44 procent meer waard op de beurs, wat er vorig jaar het tweede beste aandeel van maakte in de Stoxx600 Retail Index. Enkel de Britse online supermarkt Ocado presteerde beter.

Defensief

Hoe meer het notoir defensieve en eigenzinnige aandeel klimt, hoe minder de analisten er tuk op zijn en onder de indruk zijn, is dus de conclusie. De verklaring daarvoor is dat de beurshuizen redeneren dat de sector in moeilijkheden verkeert en vinden dat Colruyt te duur geprijsd is.