Colruyt is nu ook kraanwaterbedrijf

De winkelgroep Colruyt stapt in de Gentse start-up Robinetto, die systemen installeert om kraanwater te zuiveren en te drinken. Colruyt waaiert uit buiten zijn corebusiness. Sinds kort baat het ook fitneszalen uit en verkoopt het parafarmacie.

Colruyt koopt een minderheidsbelang van Robinetto. Om hoeveel procent van de aandelen het gaat en hoeveel Colruyt betaalt, is niet duidelijk. Robinetto verkoopt en verhuurt waterkraantjes en waterkoelers voor evenementen en bedrijven. Het biedt ook systemen aan om thuis kraantjeswater te filteren.

Een hedendaagse winkelier moet zich diversifiëren met activiteiten, zonder de link met zijn kernactiviteiten te verliezen. Hanne Poppe Woordvoerder Colruyt

Niet lukraak

De winkelgroep, die ook al jaren bezig is met energieproductie, lijkt uit te waaieren naar verschillende sectoren. 'Toch zijn de overnames niet lukraak en passen ze in onze bedrijfsstrategie', zegt woordvoerder Hanne Poppe. 'Een hedendaagse winkelier moet zich diversifiëren met activiteiten, zonder de link met zijn kernactiviteiten te verliezen. Met JIMS en Newpharma willen we inspelen op het thema gezondheid, dat ook in onze winkels belangrijk is.' Toch blijft het onduidelijk hoe pakweg JIMS het aanbod van de Colruyt-winkels gezonder maakt of op een andere manier een significante synergie oplevert.

Lees Meer Koopjesjacht levert Colruyt 27 fitnesszalen op

De overname van Robinetto behoort tot het thema duurzaamheid, waar Colruyt ook op inzet in zijn winkels. Colruyt test op dit moment drie Robinetto-kraantjes in zijn winkels en op zijn kantoren om werknemers aan te zetten meer kraantjeswater - en minder water uit plastic flessen - te drinken. 'Wie weet kunnen we dankzij de knowhow van Robinetto binnenkort zelf water zuiveren en gebruiken in onze productievestigingen', zegt Poppe. Colruyt versnijdt en verpakt onder andere zijn eigen vlees.

Bio-Planet, Cru en OKay

Sommige waarnemers vragen zich af of Colruyt die overnames aankan. Niet zozeer financieel, want het bedrijf had eind maart een eigen vermogen van 2,5 miljard euro. Maar de nieuwe activiteiten slorpen wel de aandacht van de managers op.

Die hebben de handen vol met de winkels. De grote Colruyt-supermarkten verliezen klanten aan de concurrenten Delhaize en Carrefour. Die profiteren ervan dat mensen sinds corona dichter bij huis winkelen, in buurtwinkels. Die heeft Colruyt met Spar en OKay ook, maar de concurrentie heeft er meer.