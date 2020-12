Colruyt klopt verwachtingen met minder klanten

Colruyt maakte tussen april en september meer winst dan verwacht. De directie voorspelt een recordjaar. Toch baart het dalende marktaandeel zorgen.

2020 is een jaar van uitersten voor de beursgenoteerde winkelgroep Colruyt . De winkels van Dreamland, Fiets!, de groothandel Solucious en de DATS24-tankstations zien de verkoop fors dalen door het coronavirus. DATS24 verloor liefst 31 procent van zijn omzet doordat mensen meer thuis blijven.

Tegelijk gaan de supermarkten (+7,2%) erop vooruit. Vooral de Spar-buurtwinkels (+20%) doen gouden zaken door corona. Ook OKay en Bio-Planet groeien.

Colruyt herhaalt zijn eerdere prognose. Dit jaar zal de groep de nettowinst van 380 miljoen euro van vorig jaar 'minstens evenaren'.

Alles opgeteld oog het globale plaatje van de eerste helft van het boekjaar van de supermarktgroep beter dan wat analisten volgens data van Bloomberg hadden verwacht. De omzet van de Colruyt-groep steeg met 5,7 procent naar net geen 5 miljard euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) met 13,8 procent naar 468 miljoen euro, de bedrijfswinst (ebit) met 17,5 procent naar 311 miljoen. Terwijl de ebit-marge zonder eenmalige effecten stabiel bleef op 5,6 procent van de omzet, ging de ebitda-marge van 8,7 naar 8,8 procent.

Net als veel andere supermarkten ziet Colruyt de verkoop stijgen omdat mensen meer thuis zijn door het coronavirus. Ze eten vaker thuis dan in de horeca, en dat is goed nieuws voor de supermarkten.

Marktaandeel

Toch baart één element zorgen: het marktaandeel van Colruyt daalt voor het eerst in jaren en gaat van 32,5 naar 31,7 procent. Dat is amper 0,8 procentpunten verschil, maar in de wereld van de supermarkten is dat een behoorlijk grote achteruitgang.

De conclusie is dat Colruyt minder dan zijn concurrenten profiteert van het corona-effect. Zeker Delhaize en Carrefour pikken een groter deel van de groeiende taart in. Dat komt omdat mensen door corona meer in buurtwinkels winkelen, en daar staan de concurrenten van Colruyt sterker mee. Colruyt heeft wel Spar en OKay, maar Carrefour en Delhaize hebben nog veel meer buurtwinkels.

Bovendien krijgt Colruyt ook minder nachtwinkeluitbaters over de vloer, wat een negatief effect heeft op het marktaandeel. Veel nachtwinkeluitbaters kopen in normale tijden hun koopwaar bij Colruyt. Nu ze hun winkels al om 22 uur moeten sluiten, hebben ze minder nodig.

Terugwinnen

De vraag rijst of Colruyt zijn verloren klanten na corona kan heroveren. 'Wij zullen er alles aan doen om ze terug te winnen', zegt financieel directeur Stefaan Vandamme. 'Het is belangrijk te benadrukken dat wij wel degelijk groeien. Onze volumes en onze omzet groeien, en ook onze winst ging omhoog.'

Het marktaandeel dat we verloren, zullen we terugwinnen. Stefaan Vandamme Financieel directeur

De winst van de supermarktgroep profiteerde van het feit dat de regering in het begin van de coronapandemie kortingsacties verbood, in een poging het hamstergedrag van de burgers te ontmoedigen. Ook toen het promoverbod verdween, gaven supermarktketens minder kortingen, meldde de consumentenorganisatie Test-Aankoop eerder. Dat was gunstig voor Colruyt, dat zijn prijzen verlaagt als ook concurrenten dat doen.

Sterk jaar

Er was ook nog een eenmalige meevaller voor de groep uit Halle. De overheveling van de energieactiviteiten naar de nieuwe vennootschap Virya Energy leverde Colruyt Group 31 miljoen euro op. 'Dat genereerde mee de financiële groei, maar ook zonder het eenmalige effect groeien de omzet en de winst', zegt Vandamme.

Negatief was dat de kosten stegen door corona. Hoeveel wil Vandamme niet kwijt. De netto operationele kosten stegen van 17,9 tot 18,7 procent van de omzet.