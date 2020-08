Colruyt koopt expert in klantencommunicatie van Leuvense Group Joos

Joos Hybrid helpt organisaties om de documentenstroom naar hun klanten of werknemers – zoals bestelbonnen, facturen of loonbrieven – te beheren. De naam verwijst naar het hybride model waarbij die documentenstroom zowel offline als online kan gebeuren.

Het bedrijf is een onderdeel van Group Joos uit Haasrode bij Leuven, een familiebedrijf met wortels in de grafische sector. Het werd in 2004 actief in de markt voor transactionele communicatie door een overname, maar trekt zich nu weer uit die markt terug.