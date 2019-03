Colruyt koopt fietsketen Fiets!

De retailer Colruyt neemt een belang van 75 procent in de fietsspeciaalzaak Fiets!. Die heeft 11 vestigingen in België en wil zich verder uitbreiden.

Colruyt spreekt in een persbericht over een kapitaalverhoging, maar geeft geen details over het bedrag dat in Fiets! Wordt gepompt. Wel is er sprake van een optie om op termijn de keten helemaal over te nemen.

De fietsverkoper zit al een tijdje in moeilijk vaarwater. In mei vorig jaar verkocht Fiets! zijn Nederlandse dochter Hans Struijk, en eerder moest het een kapitaalverhoging met 2,5 miljoen euro doorvoeren om de continuïteit te garanderen. Oprichter Hendrik Winkelmans stapte in 2017 op na een carrière van zeven jaar aan het hoofd van Fiets!, dat hij in 2010 begon.

Met de verkoop aan Colruyt zijn die financiële zorgen van de baan. De supermarktgroep zegt te willen inspelen op ‘de behoeften van de consument in zijn verschillende levensfases’ en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Fiets! zal de middelen van de kapitaalverhoging gebruiken om haar netwerk van fietsspeciaalzaken uit te breiden, klinkt het.