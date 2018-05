Colruyt koopt zichzelf in ijltempo op

Samen met de aandelen die Colruyt al in handen had, controleert de keten nu 7,87 procent van zichzelf. Met de bulkinkopen neemt ze op een gemiddelde beursdag een vijfde van de eigen beurshandel voor haar rekening.

Belangrijker is dat de inkopen een belangrijke ' bodembeschermer ' vormen. De beurskoers van Colruyt noteert zelfs 6 procent hoger dan op 12 december, toen de groep nabeurs met zwakke halfjaarcijfers waarschuwde dat de winst over het volledige boekjaar tot 31 maart waarschijnlijk zou dalen.

Versnipperaar

Door de jarenlange inkopen kon Colruyt de voorbije vijf jaar meer dan 20 miljoen aandelen door de versnipperaar jagen . Daardoor moet de winst over minder 'hongerige mondjes' gespreid worden, wat de winst per aandeel, het dividend én de beurskoers stut.

Door de inkopen verhoogt de familie Colruyt ook mondjesmaat haar controle over de gelijknamige groep. Door de inkopen is een steeds kleiner deel van het bedrijf effectief op de beurs genoteerd, aangezien een steeds kleiner deel van de aandelen publiek verhandelbaar is. Dat voedt geregeld de speculatie over een beursexit, een scenario dat CEO Jef Colruyt begin 2017 een 'interessante suggestie' noemde.