Colruyt lanceert winkelen met je stem

Supermarkten springen op spraakassistent

Colruyt is de eerste supermarktketen in België die spraaktechnologie lanceert. In Nederland begon Albert Heijn vorig jaar een gelijkaardig project, maar dat is niet toegankelijk voor zijn Belgische klanten. In het Verenigd Koninkrijk sprong de winkelketen Argos al op de kar en in Frankrijk begon Carrefour ermee.

In de Verenigde Staten kunnen mensen via Google met hun stem winkelen bij de supermarktketens Walmart, Costco, Walgreens en Kroger.

Googles concurrent Amazon is ook actief met de spraakassistent Alexa. Wie een fles water vraagt aan Alexa krijgt die in de meeste gevallen toegestuurd vanuit de webwinkel van Amazon. Maar Amazon werkt ook samen met concurrenten. Zo kunnen Amerikaanse klanten van Ahold Delhaize boodschappen doen via Alexa.