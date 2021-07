Colruyt maakt tussen 5 en 22 uur pakjes in winkel

De supermarktketen Colruyt en de vakbonden hebben na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over een test rond ochtend- en avondwerk. Voortaan kan het winkelpersoneel tussen 5 en 22 uur e-commercepakjes samenstellen.

Na meer dan twee jaar onderhandelen hebben Colruyt en de vakbonden een akkoord over ochtend- en avondwerk in de Colruyt-winkels. Ze zijn overeengekomen dat winkelpersoneel tussen 5 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds de boodschappen mag inpakken die besteld zijn via de online supermarkt Collect & Go. Dat meldt De Standaard zaterdag.

Het testproject is op 1 juli ingegaan. Volgens de vakbond krijgt het personeel een premie van 50 procent voor het ochtend- en avondwerk. Na een evaluatie kan de late shift vanaf volgend jaar uitbreiden tot 23 uur. Voor klanten zullen de winkels door de beslissing niet vroeger open gaan. Een woordvoerder van Colruyt kan nog geen extra info geven.

In de weg lopen

Door voor en na de openingsuren pakjes te maken in de winkels, wil Colruyt vermijden dat winkelend personeel klanten in de weg loopt. Online shoppen wordt steeds populairder, waardoor het winkelpersoneel meer pakjes moet maken. Door de verlengde werktijden kan het personeel dat doen als de winkel gesloten is.

Pakjes maken in de winkels is het efficiëntst, want ze zijn er uitstekend voor ingericht en de afhaalpunten liggen in de winkels. Wim Mertens Personeelsdirecteur Colruyt

Concurrenten als Delhaize en Carrefour lossen dat probleem op door alle pakjes in aparte magazijnen te maken. Colruyt voert een tweesporenbeleid. Het bedrijf bouwt in Londerzeel een nieuw e-commercemagazijn, maar het wil ook pakjes blijven maken in de winkels. 'Dat is het efficiëntst, want ze zijn er uitstekend voor ingericht. Producten komen er in bulk aan en de afhaalpunten van onze webwinkel liggen in de winkels', zei de personeelsdirecteur van Colruyt twee jaar geleden aan De Tijd.