Colruyt neemt afscheid van papieren prijsetiketten

De supermarktketen Colruyt gaat de prijzen in alle winkels tegen eind dit jaar digitaal weergeven. De technologie is er om dat duurzaam en efficiënt te doen, klinkt het.

Kosten besparen en tegelijk efficiënter werken, het is een formule waarmee Colruyt wel vaker het verschil probeert te maken met zijn concurrenten. Na onder meer de pendelbus en de koelkarren komt het bedrijf nu met volledig digitale prijsetiketten.

De papieren etiketten in alle 240 Colruyt-winkels in België en Luxemburg worden nog dit jaar vervangen door een digitaal systeem. Dat heeft het voordeel dat Colruyt zijn prijzen sneller en vaker kan aanpassen om zo in te spelen op acties van lokale concurrenten. ‘Bovendien krijgen de winkelmedewerkers meer tijd voor hun kerntaken’, zegt Christophe Dehandschutter, directeur Verkoop van Colruyt.