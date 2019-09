Colruyt neemt vlucht na winstbelofte

Colruyt opent 9 procent hoger op de Brusselse beurs. Gisteren stelde CEO Jef Colruyt winstgroei in het vooruitzicht op de algemene vergadering.

Distributiegroep Colruyt verwacht dat de nettowinst in het gebroken boekjaar dat in maart eindigt, licht hoger zal liggen dan dat van vorig boekjaar. Toen boekte Colruyt 372 miljoen euro nettowinst.

Analisten waren fors negatiever in hun voorspellingen en hadden geen winstgroei verwacht.

'Een jaar geleden waren we wat voorzichtiger', zei CEO Jef Colruyt tegen de aandeelhouders. 'Als er nog iets gaat gebeuren, ga je het van ons horen. Maar op dit moment zijn de resultaten licht beter.'

De koerswinst van Colruyt is evenwel relatief. Het aandeel noteert nog steeds 20 procent lager dan in juni. Toen kreeg het aandeel de grootste klap in zijn geschiedenis nadat Colruyt waarschuwde voor toenemende prijs- en promodruk.