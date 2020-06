Colruyt onder druk in aanloop naar corona

De jaarcijfers van Colruyt blijven licht onder de verwachtingen. De supermarktgroep verloor in het begin van de coronacrisis terrein aan de concurrentie. Er was meer winst, maar ook meer kosten.

De winst van de Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt ging in het boekjaar dat in maart eindigde 12,9 procent omhoog, een forse stijging. Maar de 431 miljoen euro winst ligt licht onder de lat van beursanalisten. De waarnemers van het beurshuis Degroof Petercam hadden erop gerekend onderaan op de rekening 434 miljoen aan te treffen.

Nog meer hadden ze verwacht van de andere winstcijfers. Die zijn in absolute cijfers ook vrij fors. De brutobedrijfswinst (ebitda) ging 3,5 procent omhoog, de bedrijfswinst (ebit) zelfs 5,5 procent. Maar met 511 miljoen euro belandt Colruyt 5 miljoen euro onder de verwachting van de analisten die het persbureau Bloomberg had gepolst.

Ter plaatse

Qua marges maakte Colruyt pas op de plaats. De vergelijkbare ebitda-marge en de ebit-marge bleven stabiel op respectievelijk 8,2 en 5,3 procent.

Daaraan is te zien dat Colruyt in het tweede deel van zijn boekjaar onder druk stond. In de eerste jaarhelft bedroegen de marges 8,7 en 5,6 procent.

De tendens is ook te zien aan het marktaandeel. Dat was eind september nog 32,5 procent, eind maart was het 32,2 procent. Het lag ook 0,1 procentpunt lager dan in het vorige boekjaar.

Frankrijk

Het boekjaar 2019-2020 was - ook boekhoudkundig - een speciaal jaar door de IFRS16-boekhoudstandaard en omdat de Franse winkels maar voor 12 maanden meetelden tegenover 15 maanden in het verlengde boekjaar 2018-2019. Daarnaast was er een eenmalige positieve meevaller van 45 miljoen euro omzet doordat Colruyt zijn energieactiviteiten onderbracht in een nieuwe vennootschap. Zonder dat effect steeg de nettowinst maar met 8 miljoen euro.

De grootste uitdaging was de coronacrisis, die uitbarstte in maart, de laatste maand van het boekjaar. Op 18 maart moest Colruyt zijn Dreamland-, Dreambaby- en Fiets!-winkels verplicht op slot doen. Toen al werden de supermarkten van Colruyt, OKay en Spar al enkele weken overrompeld door hamsteraars.

Daardoor nam de omzet van de supermarkten fors toe. Die van de grote Colruyt-supermarkten ging 2,2 procent hoger. Zonder corona-effect en de opening van vijf nieuwe winkels ging het om een groei van 0,7 procent. De winkels van OKay, Bio-Planet en Cru boekten 6 procent meer omzet. Zonder de effecten van corona en nieuwe winkels steeg de omzet 'maar' 3,1 procent.

Buurtwinkels

Toch leek vooral de concurrentie te profiteren van de coronacrisis. Delhaize en Carrefour meldden een stijgend marktaandeel. 'Het marktaandeel van Colruyt Group daalde tijdens de Covid-19-crisis in 2020', staat in een persbericht. Colruyt wijst erop dat buurtwinkels erg in trek waren omdat mensen niet ver mochten rijden. Dat is voor Colruyt een tweesnijdend zwaard. De keten heeft zelf buurtwinkels zoals OKay en Spar, maar ook Delhaize en Carrefour hebben er veel.

De omzetstijging van de supermarkten - goed voor 80 procent van de groepsomzet - werd getemperd door omzetverlies bij de winkels die dicht moesten, de DATS-tankstations die minder brandstof verkochten, de groothandelsactiviteiten van Colruyt die leveren aan de horeca en stijgende kosten.

Colruyt slaagde er tijdens de hamsterperiode niet in de rekken tijdig aan te vullen. De supermarktgroep moest zelfs mensen van het hoofdkantoor naar de winkels sturen om rekken te vullen. Daarnaast moest de groep mondmaskers en ander beschermend materiaal kopen voor zijn personeel. Colruyt gaf ook 'ondersteuning' aan de zelfstandigen die Spar- en Alvo-supermarkten uitbaten. Mede daardoor stegen de winstmarges niet.

2020

Voorspellingen voor het lopende boekjaar geeft Colruyt traditioneel niet. Maar dat corona ook nu een grote impact heeft, is duidelijk.

'Colruyt Group kent ook in het boekjaar 2020-2021 diverse impacten van de Covid-19-gezondheidscrisis', schrijft Colruyt. 'De groep heeft in al haar vestigingen maatregelen getroffen om de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen te beschermen, evenals om de operationele werking te verzekeren. Kosten gerelateerd aan na het jaareinde ingevoerde maatregelen zullen in het boekjaar 2020-2021 tot uiting komen. De non-foodwinkels van de groep zijn sinds 11 mei opnieuw open. De groep heeft op heden geen kennis van informatie die tot een materiƫle aanpassing van de resultaten of toelichtingen zou leiden.'

Het bedrijf stelt voor zijn aandeelhouders voor het voorbije boekjaar een hoger dividend uit te keren. Het brutodividend bedraagt 1,35 euro, tegenover 1,31 euro vorig jaar.