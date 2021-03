Colruyt ontmaskert vervuilende producten

Klanten van de supermarkten van de Colruyt-groep zien weldra aan een ecoscore hoe hard een product het milieu belast. 'Het zou niet slecht zijn als het systeem navolging krijgt bij andere supermarkten', zegt staatssecretaris Eva De Bleeker.

De Colruyt-groep lanceert een systeem dat klanten toont of een product het milieu zwaar of licht belast, op een schaal van A tot E. Producten die weinig negatieve impact op het milieu hebben, krijgen de score A. Producten die weinig duurzaam zijn, krijgen een E.

Het systeem lijkt op de nutriscore. Dat gezondheidslabel lanceerden de supermarkten Delhaize, Colruyt en Carrefour in 2019. Gezonde producten krijgen een A en ongezonde een E.

De ecoscore is eerst beschikbaar via onze app. Later verschijnt ze op de verpakkingen. Stefaan Goethaert Projectverantwoordelijke

'De ecoscore is beschikbaar voor 2.500 producten van ons huismerk Boni', zegt projectverantwoordelijke Stefan Goethaert. 'In de eerste fase is dat alleen digitaal, in onze app SmartWithFood. Daarmee kunnen klanten de barcode van producten scannen. In de loop van het jaar verschijnen ook de scores van de merkproducten. Volgend jaar printen we de ecoscore op de verpakkingen van de Boni-producten, naast de nutriscore.'

In de fruit- en groenteafdeling is de score nog niet te bespeuren. 'De afkomst van groenten en fruit verschilt grondig naargelang het seizoen. Toch hopen we dat het ooit mogelijk wordt verse groenten en fruit een ecoscore te geven', zegt Goethaert.

Databank

Colruyt berekent de ecoscore in twee stappen. Eerst raadpleegt het de Franse databank Agribalyse. Die bevat informatie van 2.500 productsoorten, verdeeld over 17 paramaters. Het gaat onder meer om CO2-uitstoot, het land- en waterverbruik, de impact op de ozonlaag, de kans op watervergiftiging en algenvorming, de fijnstofproductie, het gebruik van fossiele brandstoffen en de bodemverzuring.

Met de database kan Colruyt achterhalen hoe zwaar pakweg het gemiddelde potje aardbeienyoghurt weegt op het milieu. Maar elk potje is anders: het ene is gemaakt in een Belgische fabriek met zonnepanelen en waterzuivering, het andere reist met een oude, vervuilende truck van een verpauperde fabriek van het zuiden van Italiƫ naar het Colruyt-magazijn.

'In een tweede stap voegen we nog specifiekere info toe', zegt Goethaert. Colruyt bekijkt of de producten erkende labels hebben, zoals het biolabel of dat voor duurzame vis en chocolade. De groep gaat na of de verpakking recycleerbaar is en waar de fabriek ligt. 'Als de producent goed scoort en pakweg een waterzuiveringsinstallatie heeft, krijgt hij een bonus. Scoort hij slecht of is niet alle info bekend, dan gaan er punten af.'

Overheid

Het verzamelen van die data is een heel karwei. Daarom lanceert Colruyt de ecoscore eerst bij zijn eigen huismerk. 'Vlees, koffie en wijn produceren we zelf. De contacten met onze huismerkproducenten zijn nauw. We hebben 70 producten tot in het kleinste detail in kaart gebracht.'

Colruyt is ervan overtuigd dat het systeem betrouwbaar is. 'Zowel de Franse als de Europese overheid erkent de databank waarop we ons baseren. Hoe we bijkomende info toevoegen, is gebaseerd op een opensourcemethode die de Franse overheid erkent. We laten ons bijstaan door de ontwikkelaars van het systeem.'

Het systeem is op data gebaseerd en toont op een transparante manier of een product duurzaam is of niet. Kasper De Mol Woordvoerder staatssecretaris Eva De Bleeker

Ook de Belgische overheid is voor het systeem gewonnen, al roept staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) de andere ketens niet expliciet op het systeem van Colruyt te gebruiken. 'Het is goed dat een Belgisch bedrijf het voortouw neemt', zegt haar woordvoerder. 'Het systeem is op data gebaseerd en toont op een transparante manier of een product duurzaam is. Over de methode bestaat weinig twijfel. Het is goed als de sector initiatief neemt om zo te communiceren.'

Politieke steun maakte de nutriscore drie jaar geleden succesvol. Dat voorkomt ook een wildgroei aan gelijkaardige labels. 'De overheid zal bedrijven in de toekomst aanzetten om te verduurzamen', zegt Goethaert. 'We willen het voortouw nemen. We steken met dit project onze nek uit omdat duurzaamheid voor ons en veel klanten belangrijk is.'

Kosten

De vraag rijst of het systeem de kosten van Colruyt verhoogt. 'Dat zal de toekomst uitwijzen', zegt Goethaert. Hetzelfde geldt voor de kosten van de producenten. Colruyt zegt dat het de bedoeling is dat producten dankzij de ecoscore duurzamer worden. Leveranciers die hun producten door de ecoscore ontmaskerd zien als vervuilend komen onder druk om te investeren in duurzaamheid. De vraag rijst of ze de investeringskosten kunnen doorrekenen aan Colruyt. Dat is geen evidentie, want de Colruyt-keten staat erop haar klanten de laagste prijs te bieden.