Colruyt opent 24/7 stadssupermarkt zonder personeel

Alle aankopen in de OKay Direct worden geregistreerd met de QR-code op de Xtra-kaart of -app.

De Colruyt-groep opent dinsdag in het centrum van Gent de eerste OKay Direct, een stadssupermarkt zonder personeel die dag en nacht open is.

Wie de futuristische supermarkt in de Gentse Belfortstraat wil gaan uittesten, moet zich eerst bij Colruyt registreren om aan een Xtra-klantenkaart of -app te raken. De QR-code ervan opent de deuren van de nieuwe OKay Direct.

U moet scannen om de winkel in en uit te gaan, en u moet scannen om de deuren te openen van de kasten waarin de producten uitgestald liggen. U kunt uw QR-code ook koppelen aan een speciaal winkelmandje dat de kastdeur opent als u ervoor staat.

Een detectiesysteem ‘ziet’ welk product u uit de kast haalt en zet dat mee op de rekening die aan uw Xtra-account gekoppeld is. Diefstal wordt met dat systeem onmogelijk, zegt Colruyt. Aan de kassa scant u opnieuw de QR-code en krijgt u de rekening van uw aankopen voorgeschoteld. Betalen kan alleen elektronisch, want een kassabediende heeft de OKay Direct niet. Wie alcohol komt kopen, moet zijn eID-kaart scannen.

Klanten kunnen de winkel in met een QR-code, die ook dient om de kasten te openen waarin de producten liggen.

Automatenshop

Helemaal zonder mensen kan de slimme supermarkt niet. Twee keer per dag - tussen 6 en 9 uur ’s ochtends en tussen 16 uur en 19.30 uur - komen twee werknemers langs om schoon te maken en de producten aan te vullen. Omdat ’s nachts geen mensen worden ingezet, kan Colruyt gebruikmaken van de regelgeving voor automatenshops om open te blijven. Ook op zon- en feestdagen blijft de winkel open.

Schermvullende weergave

Het assortiment van de 150 m² grote stadswinkel is beperkt. Met zowat 700 referenties is het vijf keer kleiner dan het productgamma van een OKay Compact, de bemande supermarkten die Colruyt al heeft in verschillende grote steden. ‘We bieden veel verschillende producten aan, maar je zal minder versies van elk product vinden’, zegt woordvoerster Patti Verdoodt. Behalve bekende A-merken verkoopt de winkel ook de huismerken Boni en Everyday.