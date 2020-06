Colruyt opent eerste groothandel

Het is de eerste Colruyt-winkel die alleen bedoeld is voor professionelen. Colruyt is al actief op de groothandelsmarkt via Solucious. Die levert aan restaurants en instellingen zoals ziekenhuizen en scholen. Met Retail Partners bevoorraadt Colruyt zelfstandige winkeliers, onder andere van de ketens Spar en Alvo. Ook in de klassieke Colruyt-winkels lopen veel ondernemers rond, die er proviand inslaan om dat te verkopen in hun (nacht)winkels of horecazaak.