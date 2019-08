Colruyt opent meer winkels in Frankrijk

De supermarktgroep Colruyt wil jaarlijks tot zeven nieuwe winkels openen in Frankrijk, waardoor de kaap van 100 vestigingen in zicht komt. Al zijn ze nog niet helemaal winstgevend.

De Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt is niet alleen actief in België en Luxemburg, maar ook in Frankrijk. Vandaag zijn er in Frankrijk 85 winkels, tien jaar geleden waren het er nog maar 35.

Sinds twee jaar zijn de Franse winkels positief wat brutobedrijfswinst betreft. De winkels betalen zich dus terug. Marc Hofman Operationeel directeur Colruyt Group

Colruyt wil blijven groeien bij onze zuiderburen en schakelt zelfs een versnelling hoger. 'Sinds een jaar is het ons doel om jaarlijks vijf tot zeven nieuwe winkels te openen', zegt operationeel directeur Marc Hofman. 'Vroeger waren het er drie tot vier.' Vorig jaar gingen zeven nieuwe winkels open en voor dit jaar staan er zes in de steigers.

Nieuw magazijn

Door het stijgende aantal winkels moet Colruyt zijn lokale magazijnen vergroten. 'We bouwen een nieuw distributiecentrum, waardoor onze capaciteit verdubbelt. Daarnaast vervangen we ons te klein geworden kantoor door een nieuw gebouw.' Hoeveel Colruyt investeert, maakt het bedrijf niet bekend.

Voor Colruyt is de expansie in Frankrijk een manier om minder afhankelijk te worden van de verzadigde Belgische thuismarkt. 8,2 procent van zijn omzet komt intussen uit Frankrijk. De rest belandt in Belgische en Luxemburgse kassa's.

Colruyt Frankrijk groeit 9,3 procent Hoeveel omzet Colruyt in Frankrijk boekt met zijn 85 winkels is onduidelijk. In het in maart afgelopen boekjaar ging het om 647,4 miljoen euro. Maar dat boekjaar telde uitzonderlijk 15 maanden. Bovendien wordt ook de verkoop van de 60 DATS-tankstations meegerekend. Colruyt geeft wel vrij hoe sterk de winkels groeiden op vergelijkbare basis en zonder de tankstations. Daaruit blijkt dat de Franse winkels 9,3 procent meer omzet boekten in 2018.

Waarnemers zijn vaak kritisch over de Franse winkels. Deze week nog vroegen de beursanalisten van Morgan Stanley zich af of Colruyt in Frankrijk winst kan maken. De Belgische groep heeft veel te weinig winkels om een vuist te maken tegen grote spelers als Carrefour, E.Leclerc en Intermarché, klinkt het.

Door zijn kleine schaal kan Colruyt zijn Franse klanten de allerlaagste prijs niet beloven. Die laagsteprijsgarantie is in België de succesformule van Colruyt. In enkele decennia tijd werd Colruyt er marktleider mee.

Permanente prijzenoorlog

Schermvullende weergave De Franse Colruyt-winkels lijken op de Belgische vestigingen.

'We bieden inderdaad niet in alle gevallen de laagste prijs aan in Frankrijk, maar vaak doen we dat wel', zegt Hofman. 'In ieder geval verzekeren we dat we altijd aantrekkelijk geprijsd zijn tegenover de concurrentie. Maar we doen niet mee aan de permanente prijzenoorlog die er al jaren is in Frankrijk.'