Colruyt pikt klanten weg bij concurrentie

Het marktaandeel van supermarktgroep Colruyt is vorig jaar opnieuw gestegen. In het boekjaar dat nu bezig is, stijgt de concurrentie.

Van al het geld dat de Belgen uitgaven in supermarkten, spendeerden ze in de 12 maanden voor 31 maart 2018 32,2 procent bij de supermarkten van de Colruyt-groep . Een jaar eerder ging het nog om 31,8 procent.

Het beursgenoteerde bedrijf verhoogt zijn dividend van bruto 1,22 euro naar 1,31 euro. Dat betaalt het met een bonus die in voorgaande jaren naar de grootaandeelhouders Korys en Sofina ging. Die zogenaamde stabiliteitsvergoeding ligt al jaren onder vuur bij kleine beleggers die al lang - sommigen decennia - Colruyt-aandelen hebben, want zij krijgen de bonus niet. Nu schaft Colruyt de bonus dus af.

Qua winst presteerde Colruyt zoals analisten hadden verwacht. De omzet ligt hoger, want het boekjaar van de Franse winkels werd met een kwartaal verlengd om ze net als dat van de Belgische activiteiten in maart te laten eindigen.

Volgens Colruyt was 2018 een jaar met minder concurrentie dan 2017. Het huidige boekjaar is uitdagender. 'Colruyt Group verwacht in boekjaar 2019/20 een sterkere prijs- en promodruk in een uitdagende Belgische retailmarkt. De groep voorziet op korte termijn geen significante herneming van het economische klimaat voor de consument in België en Frankrijk', klinkt het in een persbericht.