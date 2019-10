Colruyt plant nieuwe Cru-luxesupermarkt

Cru - de luxeformule van de Colruyt-groep - opent binnenkort een vierde winkel. Het verlies is intussen dubbel zo groot als de omzet. 'Maar we blijven geloven in het potentieel van Cru.'

Vijf jaar nadat Colruyt in Overijse zijn eerste Cru-winkel opende, staat een vierde winkel in de planning. 'Die komt in de Vlaamse Rand rond Brussel', zegt directeur Stefan Goethaert. 'Wanneer de winkel er komt, kan ik nog niet zeggen.'

8 miljoen Nettoverlies Met 8 miljoen euro ligt het nettoverlies dubbel zo hoog als de omzet.

Cru zou je een luxesupermarkt kunnen noemen. De keten wil naar eigen zeggen een marktgevoel creëren. Er zijn bijna alleen verse producten te koop en de keten gaat prat op de hoge kwaliteit. Met de keten wil de Colruyt-groep nieuwe klanten aanboren, die minder hun gading vinden bij Colruyt, Bio-Planet of OKay.

Maar de weg is nog lang, want de keten heeft nog nooit winst gemaakt. In het boekjaar dat in maart afliep, liep het verlies nog op. Met 8 miljoen euro ligt het nettoverlies dubbel zo hoog als de omzet.

'Vorig jaar zijn er wel enkele belangrijke investeringen gebeurd', zegt Goethaert. 'We hebben de Cru-bakkerij verhuisd en uitgebreid. De winkel in Wijnegem verhuisde naar de Groenplaats in Antwerpen. Die plaats is veel beter bereikbaar.'

Schaalvoordelen

Door een vierde winkel te openen creëert Cru schaalvoordelen, die het financiële resultaat ten goede moeten komen. Of er na de vierde winkel nog nieuwe winkels komen, wil Cru niet kwijt. In 2015 klonk het nog dat er 'potentieel is voor 15 tot 20 Cru's'.

'We willen ook onze naamsbekendheid vergroten, en zo meer klanten lokken', zegt Goethaert. 'In Antwerpen zijn we nog geen jaar actief en zijn er nog veel mensen die ons niet kennen. Daar gaan we aan werken. '