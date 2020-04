Colruyt pompt 10 miljoen in verlieslatende keten Cru

De supermarktgroep Colruyt blijft geloven in zijn luxesupermarkt Cru, hoewel die zwaar verlieslatend is.

De Colruyt-groep investeert 10 miljoen euro in Cru. Met de kapitaalverhoging dempt de supermarktgroep de verliezen van de winkelketen. Volgens de recentste financiële gegevens van het boekjaar dat in maart vorig jaar eindigde, maakten de drie Cru-winkels 8 miljoen euro verlies op 15,5 miljoen euro omzet.

Cijfers over het boekjaar dat twee weken geleden eindigde, zijn er niet. Colruyt rapporteert ze niet apart. In het najaar verschijnen ze wel op de site van de Nationale Bank.