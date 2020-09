Colruyt slokt modeketen ZEB bijna volledig op

De retailer Colruyt neemt de holding boven de Belgische kledingketen ZEB grotendeels over. Daardoor verdwijnt oprichter en CEO Luc Van Mol bijna uit het kapitaal.

De supermarktketen Colruyt neemt de groep Fraluc, bekend van de kledingketen ZEB, zo goed als volledig over. De retailer uit Halle trekt zijn belang op van 68 naar meer dan 96 procent, meldt Colruyt donderdag nabeurs. De overige vier procent blijven wellicht bij ZEB-CEO Luc Van Mol, al maakten beide partijen geen financiële details over de deals bekend.

Van Mol richtte ZEB op in 1996. De voormalige IT’er ging samen met een vriend in op de vraag van een kennis, die een verdeler zocht voor een jeansmerk. De mannen leurden aanvankelijk met de broeken vanuit een auto, tot Van Mol zich op winkels toelegde. In 2014 stapte Colruyt in ZEB. De retailer nam toen in twee fasen het belang van 50 procent over van het durfkapitaalfonds Vendis Capital, waarin de familie Colruyt zelf investeert.

Onder de vleugels van Colruyt verdubbelde de omzet van Fraluc op drie jaar tijd tot 166 miljoen euro. Uit de jaarrekening blijkt dat Fraluc in het boekjaar 2019 een bedrijfswinst van 6 miljoen euro boekte. Maar het modebedrijf schrijft netto al jaren rode cijfers. 'Er was wel wat verlies, maar operationeel boekt Fraluc mooie marges, die boven het gemiddelde van de industrie zitten', zegt Stefaan Vandamme, financieel directeur van de groep Colruyt.

Vier ketens

Dat Colruyt de multimerkenketen voor dames- en herenmode opslokt, is geen verrassing. De retailer bedong al bij de instap de optie om 'over een termijn van minstens tien jaar' - dus ten vroegste in 2024 - de controle over de modegroep te verwerven.

Dat de coronacrisis een groot verkoopdeal bespoedigde, ontkennen beide partijen in alle toonaarden. 'De transactie staat los van corona', beklemtoont Stefaan Vandamme. 'De coronacrisis was voor elke non-foodspeler zwaar, maar Fraluc is de crisis op eigen kracht doorgekomen.' Dat vindt ook Luc Van Mol. 'Corona heeft ons uiteraard geraakt, maar heeft ons niet in de problemen gebracht. We zitten niet in geldnood.'

Corona heeft ons uiteraard geraakt, maar heeft ons niet in de problemen gebracht. We zitten niet in geldnood. Luc Van Mol CEO ZEB

Tot de holding Fraluc Group horen naast het bekende ZEB ook de kledingketens PointCarré, The Fashion Store en het kinderconcept ZEB For Stars. Het management van ZEB, dat bekendstaat om zijn jaarlijkse protest tegen de sperperiode, blijft aan boord bij de groep. 'Ik blijf CEO blijven tot onbepaalde tijd', verzekert Luc Van Mol in een reactie.