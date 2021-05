Colruyt stapt in fitnessketen JIMS

De retailgroep Colruyt verrast met de overname van fitnesgroep JIMS. De groep noemt het niet te missen opportuniteit en een uitbreiding van het dienstenaanbod.

Corluyt heeft alle aandelen van JIMS overgenomen. De overname van de Zwijnaardse fitnessketen is een opmerkelijke zet van de groep Colruyt, die - naast een groot avontuur in groene energie - vooral overnames deed van andere retailformules, van de kledingketen ZEB, de fietswinkel Fiets! (Bike Republic) tot de online apotheek Newpharma.

De essentie Colruyt wordt voor een onbekend bedrag volledig eigenaar van de Gentse fitnessketen JIMS.

Het is een vreemde zijsprong voor de retailer, maar Coluyt zegt de overname een opportuniteit is en past in het dienstenaanbod en de focus op gezondheid van de groep.

De langetermijnplannen met JIMS zijn niet duidelijk; de focus ligt op de herstart na de coronasluiting die zwaar weegt op de fitnessector.

Colruyt zegt dat de overname past in zijn ambitie om 'in te spelen op de behoeften van de consument in verschillende levensfases' en dat ze ook past in de investeringsfilosofie rond gezondheid, met onder andere de invoering van de Nutriscore. 'JIMS was een opportuniteit die we niet konden laten liggen', zegt Hanne Poppe, woordvoerster van Colruyt.

Toch is de investering in een fitnessketen iets helemaal anders dan de retailformules van de groep 'We zijn al langer niet meer een hardcore retailer, maar ook een aanbieder van service', zegt Poppe. 'Met de SmartWithFood app helpen we klanten met de keuze van voeding. En in de Colruyt Group Academy bieden we voor onze werknemers tal van opleidingen en workshops aan rond gezond leven.' Zoals bekend is gezondheid een stokpaardje van CEO Jef Colruyt.

JIMS heeft in ons land en Luxemburg 27 fitnessclubs die vooral in de grotere steden zijn gevestigd. JIMS werd opgericht door Francis Ottevaere, een oudgediende van de Britse investeringsmaatschappij 3i. Het biedt goedkope abonnementen aan voor conditie- en krachttrainingen en heeft ook individuele coaching en groepslessen, zowel in de clubs als digitaal. Mogelijk kan Colruyt, dat in ons land actief is in alle hoeken van het land met tal van formules, een turbo zetten op de expansie van JIMS, dat zo'n 125 werknemers telt.

Heropening

De Halse groep laat voorlopig nog niet in haar kaarten kijken waarom ze precies deze overname zo'n opportuniteit vindt en wat de toekomstplannen zijn. 'Er zal gekeken worden naar synergieën met andere activiteiten in de Colruyt-groep. Maar de focus gaat de eerste maanden volledig naar de heropening', zegt Poppe. De fitnesssector heeft zwaar geleden onder de lockdownmaatregelen.

Schermvullende weergave Oprichter en CEO Francis Ottevaere van JIMS ©wim kempenaers (wkb)

Het is momenteel dus niet duidelijk hoeveel leden JIMS telt. Vorig jaar in juni, na de eerste lockdown, klonk Ottevaere nog strijdvaardig. Toen kregen de 60.000 klanten de kans hun abonnement en betalingen te bevriezen. 'Het gebrek aan perspectief is het vervelendste', verklaarde CEO Francis Ottevaere toen. Door de coronacrisis begon het bedrijf met nieuwe zaken als fitnessmomenten in parken en het leveren van content voor de Play-Fit-workoutapp van Telenet.

Over de overnameprijs willen Colruyt en de verkopers geen uitspraken doen. In 2019 haalde het bedrijf naar eigen zeggen 17 miljoen euro omzet en 3,2 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda). De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar het is sowieso een verloren jaar.