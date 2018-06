Colruyt start met kassaloos betalen

De supermarktgroep Colruyt lanceert een methode die klanten toelaat te winkelen zonder de kassa te passeren. Het kassaloos betalen wordt eerst ingevoerd bij Spar. Later dit jaar volgt de keten OKay.

Klanten die kassaloos willen betalen moeten een app downloaden waarmee ze in de winkel barcodes van producten kunnen scannen. Aan de uitgang van de winkel moeten ze een QR-code scannen, waarna de betaling gebeurt.

Deze maand wordt de nieuwe betaalmethode gelanceerd bij vier Spar-winkels in Wespelaar, Sint-Genesius-Rode, Kalken en Vielsalm. Vanaf augustus wordt het systeem ook getest bij vier winkels van de buurtwinkelformule OKay .

Colruyt is de eerste Belgische keten die kassaloos betalen mogelijk maakt. In de VS lanceerde de e-commerce-groep Amazon al een winkel waar je alleen kassaloos kunt betalen.