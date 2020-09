Colruyt stopt met webwinkel Collishop

Colruyt Group trekt op 9 november de stekker uit de website van Collishop, een webwinkel met een ruim aanbod van non-food dat klanten kunnen afhalen in Colruyt-winkels.

‘In het huidige concurrentiële landschap is specialisatie vereist in online non-foodverkopen’, klinkt het in een mededeling. De Halse supermarktuitbater stopt dus niet volledig met non-food, maar beperkt zich tot zijn gespecialiseerde winkelformules zoals de speelgoedketen Dreamland en de winkels voor babyartikelen van Dreambaby.

In het huidige concurrentiële landschap is specialisatie vereist in online non-foodverkopen. Persbericht Colruyt Group

Dreamland en Dreambaby zullen wel een online gamma behouden. Daarnaast zal de groep bad- en bedtextiel online verkopen via de gespecialiseerde website MyUnderwear24.be.

Lockdown

De beslissing van Colruyt is opmerkelijk want Collishop kende tijdens de lockdown een enorm succes. De website moest in april zelfs enkele dagen sluiten omdat de drukte te groot was geworden. Met Collishop had Colruyt ook een wapen in handen tegen Bol.com, de succesvolle webwinkel van grote concurrent AholdDelhaize.

Collishop, dat in 1983 werd opgericht, werkte aanvankelijk met papieren catalogi maar kon uitgroeien tot een van de grootste webshops van België.

ZEB

De Colruyt Group heeft zich onlangs nog versterkt in non-food. Vorige week nam de retailer de kledingketen ZEB bijna volledig over. Eind vorig jaar kwam ook de fietswinkelketen Fiets! in handen van de groep.