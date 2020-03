Colruyt stuurt 100 extra werkkrachten naar winkels met lege rekken

Sinds het coronavirus in België opdook verkopen supermarkten meer lang houdbare producten. Vooral pasta, wc-papier, voeding in blik en ontsmettende schoonmaakproducten gaan vlotter over de toonbank.

'Dat is een specifiek geval, want de Delhaize is er dicht', zegt Colruyt-woordvoerder Hanne Poppe. 'Toch klopt het dat het in veel Colruyt-winkels pompen is om de rekken te vullen. We hebben 100 personeelsleden van ons hoofdkantoor naar de winkels gestuurd om mee de rekken te vullen. Dat doen we ook tijdens de drukke feestdagen. Mensen van ons financieel departement bemannen de kassa's, terwijl het vaste personeel de rekken vult.