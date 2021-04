Colruyt verkoopt drie Parijse winkels aan Carrefour

We willen elk jaar vijf tot zeven nieuwe winkels openen, tot we er zo'n 160 hebben.

Die bouwt al jaren een winkelpark uit in Frankrijk. Vorig jaar waren er 87 Franse Colruyt-supermarkten. Die lijken op de Belgische winkels, maar zijn toch anders. Het zijn eerder buurtsupermarkten. Anders dan de Belgische Colruyt-supermarkten beloven de Franse winkels van het beursgenoteerde familiebedrijf uit Halle hun klanten niet de laagste prijs. Die vinden de Fransen in de grote hypermarchés van Carrefour, Intermarché, E.Leclerc, Système U en Auchan.

Frankrijk is voor Colruyt nog geen wingewest. Hoe de Franse Colruyt-winkels exact presteren, is niet duidelijk. Colruyt houdt het erop dat ze al enkele jaren 'operationeel winstgevend' zijn.

'We verkopen de drie Franse winkels niet omdat ze niet succesvol zouden zijn', zegt woordvoerder Eva Biltereyst. 'We verkopen ze omdat ze ver liggen van het noord-oosten van Frankrijk. Dat is het historische kerngebied van Colruyt, waar we op focussen.' Colruyt opende er vorige een week een nieuw magazijn van 12.000 vierkante meter.