Colruyt verliest klanten door sluiting nachtwinkels

Sinds corona winkelen mensen vaker bij Carrefour en Delhaize. Toch denkt Colruyt dat het dit boekjaar de winst van vorig jaar minstens zal evenaren.

Jarenlang pikte de Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt klanten in van Delhaize en Carrefour, maar in 2020 is het omgekeerd. De reden: het coronavirus. Mensen winkelen dichter bij huis, en daar profiteren vooral de twee uitdagers van Colruyt van, met hun groot netwerk van buurtwinkels. De vraag rijst of Colruyt zijn klanten kan terugwinnen na de gezondheidscrisis, of dat de mensen hun nieuwe gewoonte niet meer veranderen.

Bovendien verliest Colruyt ook klanten omdat de nachtwinkels aan banden liggen. Veel nachtwinkeluitbaters slaan hun koopwaar in bij Colruyt.

Die tendens is te zien in het halfjaarverslag dat Colruyt dinsdagavond publiceerde. Het marktaandeel daalde in de periode april-september van 32,5 naar 31,7 procent. Amper 0,8 procentpunt verschil, maar in de wereld van de supermarkten is dat een behoorlijk grote achteruitgang.

Meer kopen

Toch wist Colruyt zijn omzet en winst fors op te drijven in de eerste helft van zijn boekjaar. De groep doet het zelfs beter dan de analisten hadden voorspeld, volgens de data van Bloomberg. De klanten die wel over de vloer kwamen, kochten meer. Colruyt profiteert dus van corona, maar de concurrenten profiteren er meer van.

De omzet van Colruyt steeg 5,7 procent naar net geen 5 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) klom met 13,8 procent naar 468 miljoen euro, de bedrijfswinst (ebit) met 17,5 procent naar 311 miljoen.

Colruyt kon wel enkele boekhoudkundige jokers inzetten. Er was het eenmalige effect van zijn energieactiviteiten, die Colruyt onderbracht in een nieuwe vennootschap. Dat leverde 31 miljoen euro op. De resultaten van de winkelketen ZEB zitten voor het eerst volledig in de cijfers, want Colruyt dreef zijn belang op naar 96,1 procent.

Minder tanken

Het corona-effect is goed te zien in de halfjaarcijfers. De omzet van de supermarkten steeg fors (+7,9%), omdat mensen meer thuis zijn en niet meer op restaurant eten. De omzet van de Spar-buurtwinkels ging zelfs met 20 procent omhoog.

Dreamland en Dreambaby - die hun winkels verplicht moesten sluiten - verloren dan weer 3,7 procent van hun zakencijfers, terwijl de tankstations van DATS24 31 procent omzet verloren door mensen die minder met de auto reden. De groothandels van Solucious verloren 14,4 procent omzet door de gesloten horeca.