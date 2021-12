Colruyt verliest sterrenstatus

Na een onheilspellend halfjaarverslag verloor Colruyt woensdag een half miljard euro beurswaarde. Nu de winst mogelijk permanent lager ligt, willen beleggers niet langer een premie betalen voor een Colruyt-aandeel.

Colruyt is de goedkoopste supermarkt van het land, maar op de beurs was het jaren anders. Beleggers betaalden voor een aandeel van de winkelgroep uit Halle 50 tot zelfs 70 procent meer dan voor andere supermarktketens. Daar kwam de voorbije weken een einde aan. Colruyt noteert niet langer met een premie tegenover zijn sectorgenoten.

De essentie Colruyt verliest de premie tegenover sectorgenoten die het de jongste jaren kreeg op de beurs.

De keten staat onder druk van relatief nieuwe concurrenten, die knagen aan de winstmarges.

De veranderingen waarmee Colruyt wordt geconfronteerd, lijken permanent te zijn. De keten moet dus maatregelen nemen.

De Colruyt-groep staat onder druk. De jarenlange groei is gestokt. 'Colruyt pikte klanten van vooral Carrefour en Delhaize, maar zit nu in het defensief', zegt ING-beursanalist Hans D'Haese. Het voorbije jaar verloor Colruyt voor het eerst in jaren zelfs marktaandeel.

Fundamentele veranderingen

Bovendien dalen de winstmarges van Colruyt. Ook die leidden ertoe dat beleggers het aandeel een premie toekenden, want ze waren hoger dan die van de concurrentie. De bedrijfswinstmarge (ebit) die Colruyt dinsdag aankondigde voor de eerste helft van het boekjaar bedroeg maar 4,2 procent. Dat neigt naar de cijfers van andere supermarktketens. Sinds 2013 bedroeg de ebit-marge van Colruyt gemiddeld 5,3 procent, merkt D'Haese op.

De marges staan onder druk door enkele fenomenen die waarschijnlijk niet permanent zijn - zoals de torenhoge transport- en energiekosten van de voorbije maanden - maar ook door fundamentele veranderingen in het Belgische supermarktlandschap.

Colruyt concurreert sinds enkele jaren met een speler die zich heeft heruitgevonden: Ahold Delhaize. Het nummer twee van België valt Colruyt sinds zijn fusie in 2015 langs twee flanken aan: op kwaliteit met Delhaize en op prijs met Albert Heijn.

'Delhaize had het het voorbije decennium moeilijk, maar stabiliseerde de voorbije jaren en lijkt weer aan een opmars bezig', zegt D'Haese. 'Albert Heijn is een relatief nieuwe speler en opent veel nieuwe winkels. Vanzelfsprekend pikt de keten marktaandeel in.' Ook Jumbo is een bedreiging voor Colruyt. De Nederlandse groep belooft haar klanten lage prijzen en zegt 100 winkels te openen in België. Voorlopig blijft Jumbo met 16 winkels en dit jaar 'meer dan 100 miljoen euro omzet' evenwel een dwerg.

1+2 gratis

De nieuwe spelers knabbelen rechtstreeks aan de winstmarges van Colruyt. De winkelketen Colruyt - het vlaggenschip van de winkelgroep - belooft haar klanten de laagste prijs. Biedt een concurrent een korting aan of een permanent lagere prijs, dan volgt Colruyt. Zeker Albert Heijn doet Colruyt pijn, onder andere door geregeld kortingen te lanceren van het principe 1+2 gratis.

Ik betwijfel dat de historische hoge winstmarges nog terugkomen. Hans D'Haese Beursanalist ING

'De markt is permanent veranderd', zegt D'Haese. 'Ook de winst van de andere supermarktketens staat onder druk door de verhoogde concurrentie. Colruyt is nog altijd een van de betere leerlingen van de klas, maar ik betwijfel dat de historische marges nog terugkomen.'

Toch hoeft Colruyt niet bij de pakken te blijven zitten. 'De vraag rijst of het zijn winkels niet sneller moet vernieuwen. De hedendaagse klant wil lage prijzen, maar ook een modern aanbod - denk aan gezonde producten en bio - en mooie winkels', zegt D'Haese. Daar speelt Albert Heijn op in. Ook Lidl en Aldi transformeerden hun winkels de voorbije jaren.

Kraantjeswater

Daarnaast roept een aantal analisten Colruyt op voldoende te focussen op zijn kernmetier. Wat dat betreft, haalde JPMorgan-analist Borja Olcese woensdag uit naar de Colruyt-directie. 'We zagen in het voorbije jaar een excessieve uitbreiding naar andere sectoren, terwijl de marges in de kernsector onder druk staan.'

Dat is een verwijzing naar enkele opmerkelijke overnames die Colruyt het voorbije jaar deed. De groep kocht onder andere de fitnesszalen van JIMS en Robinetto, dat installaties maakt om kraantjeswater te zuiveren.

Het zou beter zijn als Colruyt meer investeert in winkelketens als OKay dan in pakweg fitnesscentra. Hans D'Haese ING-beursanalist