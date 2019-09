Colruyt verwacht dit jaar licht betere nettowinst

De nettowinst van supermarktgroep Colruyt zal dit jaar licht stijgen, zei CEO Jef Colruyt op de algemene vergadering. Hij geeft dus geen negatieve prognose, zoals waarnemers verwachtten. Een prognose over de bedrijfswinst geeft het bedrijf niet.

De Belgische beursgenoteerde supermarktgroep Colruyt verwacht dat de winst in het boekjaar dat in maart eindigt, licht hoger zal liggen dan dat van vorig boekjaar. Toen boekte Colruyt 372 miljoen euro.

Een prognose over de bedrijfswinst geeft het bedrijf niet. Die bedrijfswinst stond in de laatste helft van vorig boekjaar onder druk.

'Een jaar geleden waren we wat voorzichtiger', zei CEO Jef Colruyt tegen de aandeelhouders op de algemene vergadering. 'Als er nog iets gaat gebeuren, ga je het van ons horen. Maar op dit moment zijn de resultaten licht beter.'

Pessimistische waarnemers

De positieve prognose is opvallend. Veel waarnemers verwachtten dat Colruyt een negatievere voorspelling zou doen .

De waarnemers wijzen op de stijgende concurrentie in België. De Nederlandse keten Jumbo opent dit jaar nog zijn eerste winkels in België. De ambities zijn hoog, want het bedrijf ziet ruimte voor 100 Vlaamse winkels. De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn zegt dat ze 30 tot 50 nieuwe winkels wil openen.