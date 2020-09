Colruyt verwacht meer winst ondanks corona

'Het nettoresultaat zullen we minstens evenaren', zei topman Jef Colruyt woensdag op de jaarlijkse algemene vergadering van de supermarktgroep. 'We zullen het mogelijk zelfs iets beter doen.' Ter herinnering: vorig jaar boekte Colruyt zonder eenmalige effecten 380 miljoen euro winst.

De ondernemer houdt wel een slag om de arm. 'We moeten afwachten wat de komende maanden gebeurt, met corona. Er is dus geen garantie dat we het halen. Maar als de trend doorzet, moet het lukken om even goed of wat beter dan vorig jaar te presteren.'