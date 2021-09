Colruyt voorspelt 'beduidend' lagere winst

Colruyt verwacht dat zijn winst dit jaar 'gevoelig' lager ligt dan vorig boekjaar. Dat zei topman Jef Colruyt woensdag op de aandeelhouders van zijn bedrijf.

Colruyt voorspelt dat zijn winst in het huidige boekjaar 'beduidend' lager ligt dan in vorig boekjaar. In juni, bij de presentatie van de jaarresultaten van boekjaar 2020-2021, had Colruyt al gewaarschuwd voor een lagere winst.

De concurrentie nam in de voorbije maanden nog toe. Concurrenten smijten met promoties. Tegelijkertijd is er inflatie. Leveranciers verhogen hun prijzen. Jef Colruyt CEO Colruyt Group

Die winstwaarschuwing scherpt het bedrijf nu nog wat aan. Het voegt eraan toe dat het nettoresultaat 'beduidend' lager zal liggen. 'Hoeveel lager exact? Dat valt nog af te wachten, maar het is onze verachting dat ze gevoelig lager zal zijn', zegt CEO Jef Colruyt.

Nochtans voorspelt Colruyt wel een stijgende omzet. Maar de strijd met andere supermarkten en de stijgende grondstofprijzen spelen het bedrijf parten. 'De concurrentie nam in de voorbije maanden nog toe. Concurrenten smijten met promoties. Tegelijk is er inflatie. Leveranciers verhogen hun prijzen', zegt Colruyt. 'Dit is geen happy news. Ik weet het. We moeten dit jaar echt battlen, vechten.'

Onder druk sinds covid

Colruyt staat onder druk sinds de covidcrisis. In het vorige boekjaar, dat afgelopen maart afliep, kon Colruyt zijn marges stabiel houden. Maar dat kon alleen dankzij een eenmalige meevaller. Het bracht zijn Eoly-energieactiviteiten onder in een nieuwe holding, en kreeg in ruil 31 miljoen euro.

Het marktaandeel van Colruyt daalde vorig jaar. Het gezamenlijke marktaandeel van Colruyt, OKay en Spar ging van 32,1 naar 31,3 procent.

'Daar zijn veel verklaringen voor', zei operationeel directeur Marc Hofman woensdag. 'Er waren door corona allerlei beperkingen. Er mochten minder mensen in de winkels, mensen werd aangeraden dicht bij huis te winkelen en soms stuurde de politie hen zelfs weg als ze te ver uit hun buurt naar de winkel gingen.'

Volgens Hofman had Colruyt er meer last van dan zijn concurrenten, die meer buurtwinkels hadden. 'Onze buurtwinkels maken 20 procent uit van onze omzet. Bij sommige concurrenten is dat de helft of meer.'

Afgelast feest

Colruyt zag naar eigen zeggen ook harder af op momenten dat mensen normaal veel koopwaar inslaan. 'Feesten en festivals gingen niet door.'